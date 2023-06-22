Altın fiyatları tepetaklak oldu! Uzman isim gram altının 3 gün sonra geleceği seviyeyi açıkladı!

Altın fiyatları için şaşırtan tahmin yapılırken Memiş, günler sonra olacakları duyurdu. Uzman isim yeni tahminleriyle altın yatırımcıları harekete geçirirken rekor seviyeleri gören gram altının geldiği nokta cepleri yakacak. Son günlerde ons altındaki aşağı yönü seyir dikkat çekerken son durum merak konusu oldu.

FAİZ İNDİRİMİ MASADA

FED faiz kararı sonrası piyasalarda ki hareketlilik dikkatleri çekerken Fed başkanı Powell, yakın zamanda faiz indirimi olmayacağını ve ileri ki zamanlarda faiz artımının devam edeceğine değindi. Yapılan açıklama sonrasında kritik gelişmeler dolar endeksini doğrudan etkilerken 103.400'lü seviyelerden düşüşe geçmesiyle 102.006 olarak işlem görüldü.

GRAM ALTIN ZİRVEYE KOŞUYOR

Düğün sezonun açılmasıyla beraber altın fiyatlarında ki hareketlilik dikkatleri çekti. İslam Memiş, düğün alışverişi yapacaklara yönelik uyarılarda bulundu. Altın yatırımı yapacak, altın borcu olanlara Perşembe gününü yakından takip etmeleri gerektiğine vurgu yapılırken yılın son alım fırsatı olacağına değindi. 1475 TL'de olan gram yaz aylarıyla beraber 1500 TL'nin üzerine çıkacağı belirtildi.





FED SONRASI ONS ALTIN

FED kararıyla beraber ons altın fiyatlarında ki hareketlilik dikkatleri çekerken aşağı yönlü seyir üzerine 1924 seviyelerine yer aldı. 3 ayın en düşük verileri kayıtlarda yerini alırken Ons altın geçen haftayı 1957 dolara bitirdi.

ALTIN SONRASI GÖZLER GÜMÜŞTE

Memiş, düğün için altın merasiminin maliyeti en az 100 bin TL olarak belirlenirken gelenekselin dışına çıkılarak gümüşe yönelim yapılması gerektiğini belirtti. Uzman isim gelecek dönemlerde altın yerine gümüşe yönelimin artacağını açıkladı.