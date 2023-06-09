Altın fiyatlarında 15 ay sonra ilk kez oldu! Herkes şaşkına döndü: Bu kadarı tahmin edilemiyordu

Altın, tarih boyunca değerli bir maden olarak kabul edilmiştir ve yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak tercih edilmiştir. Altın, enflasyona karşı koruma sağlama potansiyeline sahip olması, küresel ekonomik belirsizlik dönemlerinde talep görmesi ve çeşitlendirilmiş bir yatırım aracı olması gibi özellikleriyle ön plana çıkmaktadır.

Türkiye ve diğer ülkelerin merkez bankalarının Nisan ayında gerçekleştirdiği altın satışları, küresel merkez bankalarının altın rezervlerinin azalmasına neden oldu.

T.C. MERKEZ BANKASI NİSAN AYINDA 80,8 TON ALTIN SATTI





Dünya Altın Konseyi'nin son açıklamasına göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Nisan ayında toplamda 80,8 ton altın sattığı bildirildi. Bu satışın ardından küresel merkez bankalarının altın rezervi 71 ton oranında azaldı ve Mart 2022'den bu yana ilk defa net bir şekilde düştü.

Nisan ayında gerçekleşen ciddi altın satışlarıyla birlikte Kazakistan'ın altın rezervleri de 13 ton oranında azaldı. Son 3 aydır aylık 10 tondan fazla satış yapılmasıyla birlikte altın rezervleri 319 tona geriledi. Özbekistan Merkez Bankası da Mart ayında ve Nisan ayında altın satışı gerçekleştirdi. Bu satışlar sonucunda altın rezervi 2 ton azalarak 380 tona düştü.

Bu veriler, küresel resmi altın rezervlerinin son dönemde önemli ölçüde eridiğini göstermektedir. Merkez bankalarının altın satışları, altının güvenli liman olarak görülme durumunu etkileyebilir ve altın piyasasında dalgalanmalara yol açabilir. Altın rezervlerindeki azalışlar, ekonomik ve siyasi faktörlerin yanı sıra merkez bankalarının politikaları ve ihtiyaçlarıyla da ilişkilendirilebilir.