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  3. Altın fiyatlarında 50 dolarlık düşüş kapıda! Yatırımcılar buna dikkat: Tarih resmen açıklandı

Altın fiyatlarında 50 dolarlık düşüş kapıda! Yatırımcılar buna dikkat: Tarih resmen açıklandı

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Altın fiyatlarında 50 dolarlık düşüş kapıda! Yatırımcılar buna dikkat: Tarih resmen açıklandı
Altın fiyatları üzerinde ki hareketlilikle beraber Commerzbank yılın ikinci yarısı için altın ve gümüş fiyat tahminleri yapıldı. 2023 yıl sonunda 2050 dolar olan beklenti 2000 dolara geri çekildi. 50 dolarlık düşüş üzerine tarih resmen verildi.

Banka tarafından 2023 yılı sonu için fiyat beklentisi üzerinden tahminler yapıldı. 2050 dolar seviyelerinde ki rakamlarda 50 dolar düşüş yaşandı. Altın sonrasında gümüşte düşüş yaşanılan yatırım aracı olarak listede yer alırken ons gümüş fiyatı için beklentilerin aşağı yönlü hareketiyle üçüncü ve dördüncü çeyrek sonu için 25-27 dolar beklentilerinde düşüş yaşandı.

altın dolar düşüşü

Platin için üçüncü ve dördüncü çeyrek sonu beklentileri 50'şer dolar indirimi yaşanırken 1100 ve 1050 dolar olarak belirlenirken Commerzbank, 2024 sonunda gümüş fiyatının 30 dolar ons platin fiyatları 1300 dolar olacağı tahminler arasında yer aldı. 

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