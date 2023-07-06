Altın fiyatlarında bomba yükseliş! 11 bin TL'ye fırladı: Altını olanlar bayram edecek

Gram altın fiyatları son günlerde dikkat çekici bir yükseliş trendi sergiliyor. Yatırımcılar, altının ons fiyatında yaşanan hareketlilik ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün akşam saat 21.00'de açıklayacağı son para politikası toplantı tutanaklarına odaklandı. Bu gelişmeler, altın fiyatlarında kısa vadeli bir düşüş beklentisi oluştururken, özellikle gram altın fiyatı yatırımcıların büyük ilgisini çekiyor.





Altın piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlikte, gram altın fiyatı rekor seviyelere yakın seyrini sürdürüyor. Son güncellemelere göre Cumhuriyet altını fiyatı ise 11 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Bu durum, yatırımcılar arasında büyük bir dikkatle takip ediliyor.

Ancak, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların yanı sıra Fed'in tutanakları da piyasalarda önemli bir etkiye sahip olabilir. Fed tutanakları, faiz artırımıyla ilgili geleceğe dair ipuçları barındırabileceği için altın fiyatlarında kısa vadeli bir gevşeme yaşanabileceği öngörülüyor. Ayrıca, ABD ile Çin arasında devam eden anlaşmazlıkların da yatırımcıları altın gibi güvenli limanlara yönlendirebileceği belirtiliyor.





Bugün itibarıyla ons altın fiyatı 1933 dolar seviyesinde yatay seyir izlerken, yurt içinde gram altın fiyatı geçtiğimiz hafta gördüğü 1632 TL rekorunun ardından 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü 1611 TL seviyesinden değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı 2713 TL, Cumhuriyet altını fiyatı ise 11.014 TL ve 22 ayar bileziğin gramı ise 1568 TL seviyelerinde bulunuyor.

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki dalgalanmaları ve Fed tutanaklarını yakından izleyerek gelecek adımlarını belirlemeye çalışıyor. Gram altın fiyatındaki bu yükseliş trendi ve Cumhuriyet altınının 11 bin liranın üzerine çıkması, altın piyasasında heyecanı artırıyor. Ancak, gelecek saatlerde Fed tutanaklarının açıklanmasıyla birlikte altın fiyatlarında nasıl bir seyir izleneceği merakla bekleniyor.