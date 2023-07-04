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Altın fiyatlarında olay gelişme! Altını olan da olmayan da perişan oldu: O tarihe dikkat

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Altın fiyatlarında olay gelişme! Altını olan da olmayan da perişan oldu: O tarihe dikkat
Altın fiyatlarındaki düşüş devam edecek mi? FED kararlarına bağlı süren dalgalanma devam ediyor. İşte detaylar...

Türk Lirası'nın değer kaybı, doların yükselişi ve ons altının düşüşü sonucunda gram altının yıl sonunda 2 bin TL seviyesine çıkabileceği konusunda uyarılar olduğu belirtiliyor. Altın fiyatlarının, Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararlarına bağlı olarak dalgalanmaya devam ettiği ifade ediliyor. Fed'in faiz artırımı yapabileceği açıklamalarının ons altın fiyatını düşürdüğü ve gram altının ise Türkiye'de doların yükselmesiyle rekor kırdığı belirtiliyor. Fed'in temmuz toplantısının piyasalar için önemli olduğu ve doların seyrinin altın fiyatları üzerinde etkili olabileceği vurgulanıyor. Kocaeli Kuyumcular Odası Başkanı Nuri Koç ise doların devam eden artışıyla yıl sonunda altının 2 bin TL seviyelerine çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Ancak ons altının 2 bin 200-2 bin 300 dolar seviyelerinin üzerinde tutulmasının zor olduğu ifade ediliyor ve altının bin 800- bin 900 TL'leri bulabileceği belirtiliyor.

altın

Federal Reserve (Fed) Başkanı Powell'ın yaptığı iki faiz artırımı açıklaması, altın fiyatlarında büyük bir düşüşe neden oldu. Altının ons fiyatı son 3,5 ayın en düşük seviyesine gerileyerek bin 911 dolara kadar düştü. Benzer şekilde, gram altın fiyatı da düşüş yaşadı, ancak yüksek dolar/TL kuru düşüşü sınırladı. Uzmanlar, Fed'in faiz politikasındaki bu değişikliklerin altın piyasasında volatiliteye ve belirsizliğe yol açabileceğini belirtti. Yatırımcılar, bu durumu yakından takip etmeli ve stratejilerini buna göre şekillendirmelidir.

Dün Federal Reserve (Fed) Başkanı Powell'ın yaptığı iki faiz artırımı açıklaması altın fiyatlarında önemli bir düşüşe yol açtı. Altının ons fiyatı son 3,5 ayın en düşük seviyesine gerileyerek bin 911 dolara kadar düştü. Aynı şekilde gram altın fiyatı da düşüş yaşadı, ancak yüksek dolar/TL kuru düşüşü sınırladı. Uzmanlar, Fed'in faiz politikasının sıkılaşmasıyla birlikte altın piyasasında volatilite ve belirsizliklerin artabileceğini belirtti. Yatırımcılar, bu gelişmeleri dikkatlice takip etmeli ve stratejilerini buna göre ayarlamalıdır.

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