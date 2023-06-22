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Altın fiyatlarında şaşırtan tahmin! O tarihte gram altın 1900 TL'ye fırlayacak: O isim duyurdu

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Altın fiyatlarında şaşırtan tahmin! O tarihte gram altın 1900 TL'ye fırlayacak: O isim duyurdu
Altın fiyatları, her geçen gün değişiklik göstererek farklı bir seyir izlemektedir. Güncel olarak 21 Haziran tarihine ait fiyatları kontrol ettiğimizde, gram altın için 1900 TL seviyesine ilişkin bir tahmin bulunmaktadır. Analistlerin altın konusundaki görüşleri ve son durum hakkında bilgiler haberimizde yer almaktadır.

Son dönemde altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikası açıklamalarıyla dalgalanmaktadır. FED'in faiz artırım kararları ve politika sıkılaştırma planları, altın piyasasında önemli etkilere yol açmaktadır.

Bazı analistlere göre, önümüzdeki haftalarda altın fiyatlarında dalgalanmalar beklenmektedir. Gram altın fiyatları, dolar kuruna bağlı olarak yükseliş eğiliminde olup, şu anda 1.498 TL'nin üzerine çıkmış durumdadır. FED'in faiz kararları ve dolar kurundaki değişimler, ons altın fiyatları ve dolayısıyla gram altın fiyatlarında düşüşlere sebep olabilmektedir.

altın

Aşağıda, 21 Haziran tarihine ait hayali altın fiyatları verilmiştir:

Gram Altın:

Alış: 1.468,41 TL

Satış: 1.468,68 TL

22 Ayar Bilezik:

Alış: 1.315,07 TL

Satış: 1.337,88 TL

Ons Altın:

Alış: 1.937,16 USD

Satış: 1.937,52 USD

Cumhuriyet Altını:

Alış: 9.340,00 TL

Satış: 9.558,00 TL

Yarım Altın:

Alış: 4.699,00 TL

Satış: 4.801,00 TL

Çeyrek Altın:

Alış: 2.350,00 TL

Satış: 2.401,00 TL

18 Ayar Altın:

Alış: 1.071,94 TL

Satış: 1.072,13 TL

Öte yandan, Dünya Altın Konseyi'nin bazı piyasa stratejistleri, Federal Rezerv'in politikalarının kısa vadeli dalgalanmalara neden olabileceğini öngörmektedir. Altın fiyatlarında kısa vadeli düşüşlerin yaşanabileceği belirtilmektedir. Ancak, piyasanın sağlam olduğu ve fiyatların geçici olarak düşse bile uzun vadede yükseliş trendine geri dönebileceği ifade edilmektedir.

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı dikkatli olmalı ve uzun vadeli trendleri göz önünde bulundurarak kararlarını vermelidir. Altın fiyatlarındaki değişimler, piyasa koşulları ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda şekillenecektir.

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