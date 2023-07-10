Altın fiyatlarında yılın ikinci yarısına dikkat! Dünya Altın Konseyi'nden haber var: Dikkat etmeyen yanacak

ALTIN İÇİN ŞAŞIRTAN TAHMİN!

Dünya Altın Konseyi tarafından altın ile ilgili olarak şaşırtan bir tahmin yapıldı. 2023 yılının ikinci yarısı ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan WGC yani diğer adı ile Dünya Altın Konseyi altın fiyatları ile ilgili olarak çarpıcı açıklamada bulundu.





WGC tarafından Perşembe günü yayınlanan rapora göre altın 2023'ün ilk yarısında yüzde 5,4 değer kazandı. Ve bu hali ile altın hiise senetleri dışında tüm yatırım araçlarını da geride bıraktı.

2023 Yıl Ortası Görünümü raporunda "Ekonomik koşullar kötüleşirse altının daha da güçlü bir yatırım talebi yaşayacağı belirtilirken ekonomide yumuşak bir iniş ya da sıkı bir para politikasının altına olan talebi düşürebileceği de ön görülüyor.

FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Bu hafta itibariyle ABD Merkez Bankası'nın 25-26 Temmuz toplantısında gösterge faizini 25 baz puan artarılması. Yatırımcılar bu faiz artışının büyük ihtimal ile gerçekleşeceğini ifade ediyor.