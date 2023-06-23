Altın fiyatlarının kaderi belli olacak! Altını olan da olmayan da etkilenecek: Bu rakama kulak verin

Altın fiyatlarında beklenmedik bir değişim olacağına dair haberler vatandaşlar arasında dikkat çekiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli bir uyarıda bulunarak gram altın fiyatlarıyla ilgili 3 günlük tahminlerini paylaştı ve beklenmedik bir olayı açıkladı. Bu gelişme, altın piyasasında büyük bir etki yaratacak gibi görünüyor. Herkesin bu değişime hazırlıklı olması gerekmektedir. İşte detaylar...





Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolarla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Gram altının geçtiğimiz hafta rekor kırdığını ancak yeni haftaya sakin bir başlangıç yaptığını belirtti. Piyasaların uzun süredir beklediği ABD Merkez Bankası faiz kararı da açıklandı. Faiz oranının %5 - 2,25 aralığında sabit tutulduğunu ifade etti. Faiz kararıyla birlikte FED Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi yerine faiz artırımı yapabileceklerini söylediğini aktardı.

ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI MEMİŞ'TEN UYARILAR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Memiş, gram altın fiyatlarının sert bir değişim yaşayacağını ve rüzgarın tersine döneceğini söyledi. Bu durumda yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. İşte ayrıntılar...





Geçtiğimiz hafta rekor kıran gram altının yeni haftaya sakin bir başlangıç yaptığını belirten Memiş, piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası faiz kararının açıklandığını aktardı. Faiz oranının %5 - 2,25 aralığında sabit tutulduğunu ifade etti. Bu kararla birlikte FED Başkanı Jerome Powell'ın ilerleyen dönemde faiz indirimi yerine faiz artırımı yapabileceklerini belirtti.

Memiş, gram altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerini paylaşarak gelecek gelişmeler hakkında bilgi verdi. Altındaki düşüşün dolar kuruna bağlı olduğunu belirtti ve yaz aylarında altın fiyatlarında bir yükseliş beklendiğini ifade etti.

Özellikle düğün yapacak olanlar veya altın borcu olanlar için önemli tavsiyelerde bulunan Memiş, Perşembe gününden itibaren piyasayı yakından takip etmelerini önerdi. Ayrıca yılın son alım fırsatlarının geldiğini ve gram altının 1.475 TL seviyelerinde olduğunu belirtti. Yaz aylarında ise gram altının 1.500 TL ve üzerine çıkabileceğini söyledi.

Altın ve doların geleceğiyle ilgili bu tahminler ve uyarılar, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Gram altın fiyatlarının sert değişim gösterebileceği bir dönemde, yatırımcıların bu gelişmeleri takip etmeleri ve uygun stratejiler oluşturmaları önem taşıyor.