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Altın ve dolar biriktirenler dikkat! Kriz kapıya dayandı: Uzmanlar tarih vererek uyardı

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Altın ve dolar biriktirenler dikkat! Kriz kapıya dayandı: Uzmanlar tarih vererek uyardı
Altın ve dolarlar üzerinde yatırım yapanlara uyarılar geldi. Bayram sonrasında gözler piyasaya çevrilirken rakamların artış göstermesiyle elinde doları ve altını olanlara İslam Memiş dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, bayramın bitmesiyle beraber döviz kurları ve altın piyasalarındaki hareketlilik üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Yatırımcılara önemli tavsiyeler verilirken yeni açıklamalar dikkatleri çekti. 2024 yılına dikkat çekilirken tavsiyeler havada uçuştu.

Altın piyasalarında yaşanan gelişmelere dikkat çekerken temmuz ayıyla beraber dolar fiyatların artışın uzun vadeli olarak tercih edilmesi öneriliyor. Uzman isim 2024 yılı için önemli tavsiyeler verirken yatırımların da uzun vadeli olması gerektiğinin altını çizdi. 2023 yılı tahminlerini bir kenara bırakarak gözler 2024'e çevrildi.

islam memiş yatırım

KRİZE HAZIRLIKLI OLUN

Uzman İslam Memiş, yüksek ve değişken faiz oranlarının olduğunu belirtti. Mortgage kredilerinin ödenmesinde krizlerin yaşandığına vurgu yapıldı. Bankacılık üzerinde krizin yaşanmasıyla hükümetin müdahale etmeyeceğini söyleyen Memiş, ABD'denin küçük sermayeli zayıf şirketlerin tekrardan ayaklanmasının an meselesi olduğunu belirtti. İslam Memiş, ABD'deki büyük bankaların küresel piyasa şokuna dair testler yapıldığını söyledi.

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