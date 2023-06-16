Altın yatırımı yaparken buna dikkat! En çok o kazandırıyor: Bunu bilmeyen zarar eder

Altın piyasalarında hareketlilik olduğu zaman, bilinçli yatırımcılar fiyat dalgalanmalarını yakından izlemektedir. Ancak altın yatırımı yapmayı düşünenler için hangi altının en yüksek karı getirdiğini bilmek de son derece önemlidir. İşte bu konuda detaylar. Son günlerde altın piyasasında önemli hareketler yaşandı ve gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Bu nedenle, vatandaşlar yatırımlarını nasıl yönlendireceklerini öğrenmek için uzman tavsiyesi arıyor ve piyasa trendlerini dikkatlice takip ediyorlar. İşte en karlı altın türü...





Sarraflar, özellikle çekilmiş 24 ayar saf altının en karlı altın türü olduğunu vurguluyor. Altın fiyatlarının sürekli yükselmesiyle birlikte, vatandaşlar yatırım yapmaya teşvik ediliyor. Uzmanlar, altının uzun vadede mükemmel bir yatırım aracı olduğunu belirtiyorlar. Ancak, altın fiyatlarının dalgalanmalarının yatırımcı karlarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Kuyumcular, maksimum kazanç sağlamak için ideal bir yatırım fırsatı sunan ve yüksek kar marjına sahip olan çekme altına yatırım yapılmasını önermektedir.

Sivas'ta kuyumculuk yapan Tayyib Urfan, 24 ayar saf altın hakkında önemli bilgiler paylaşıyor. Urfan, şu şekilde açıklama yapıyor: "Kesme altın, 24 ayar saf altın anlamına gelir. İşlenmemiş halde bir silindir içine çekilir. Paketlenmiş çeşitleri de mevcuttur, ancak bunlar biraz daha fazla kayba neden olabilir."

Altın uzmanı Urfan, çekilmiş altının diğer altın türlerine göre önemli avantajlarını vurguluyor ve "Kesme altın, 24 ayar değeriyle altının en saf halidir. Ham halde bir silindir şeklinde şekillendirilir ve daha az kayıpla paketlenmiş çeşitleri bulunur. Her iki altın türü de aynı karı sağlar, ancak çekilmiş altının paketlenmiş altına göre eşsiz bir avantajı vardır. Ne yazık ki birçok vatandaş bu gerçeği fark etmemektedir." şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

Sarraflar resmi olarak çekilmiş altını en karlı altın kategorisi olarak ilan etmişlerdir. Bu kategori, bozdurma işlemi sırasında daha küçük bir fiyat farkı da dahil olmak üzere birçok avantaj sunmaktadır.