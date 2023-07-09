Altınını yastık altında saklayanlar dikkat! O banka kampanyayı duyurdu: Parayı ikiye katlayacak

Denizbank, altınlarını evlerinde yastık altında saklayanlara yönelik bir çağrıda bulunarak, altınlarını bankaya getirerek daha fazla değer kazandırmalarını öneriyor. Yaptığı son dakika açıklamasıyla Denizbank, altın sahiplerine sunduğu avantajları duyurdu ve müşterilerin altınlarını bankaya getirerek daha güvenli bir şekilde değerlendirebileceklerini vurguladı.





Denizbank, müşterilerine birden fazla yöntem sunarak, altınlarını bankaya getirerek mevduata dönüştürme imkanı sağlıyor. Altın Değerleme Sistemi (KAD-SİS) güvencesiyle banka aracılığıyla altın yatırımları yapılabiliyor. Bu sayede altınlarını yastık altından çıkaran müşteriler, daha fazla değer elde edebilme imkanına sahip olacaklar.

Altın Günleri başlığı altında yapılan açıklamalarda, Denizbank müşterilerinin Denizbank Altın Günleri'ne katılabilecekleri belirtiliyor. Bunun yanı sıra, Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KAD-SİS) üyesi olan 223'ten fazla anlaşmalı kuyumcuda altınlar karşılığında Denizbank hesabına aktarım sağlanabileceği bilgisi paylaşılıyor.

Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KAD-SİS), tasarruf sahiplerinin altın ve ziynet eşyalarını anlaşmalı kuyumcular aracılığıyla masrafsız bir şekilde banka hesaplarına aktarabilmelerini sağlayan bir sistemdir. Denizbank da KAD-SİS'e üye anlaşmalı bankalardan biridir. Bu sistem sayesinde, müşteriler yakınlarındaki bir kuyumcuda altınlarının değerini hesaplayarak, altınlarını Denizbank hesaplarına güvenli bir şekilde aktarabilirler.