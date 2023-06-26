  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Amazon Ohio'da Veri Merkezi Operasyonlarını Genişletmek İçin 7,8 Milyar Dolarlık Yatırım Yapacak

Amazon Ohio'da Veri Merkezi Operasyonlarını Genişletmek İçin 7,8 Milyar Dolarlık Yatırım Yapacak

Yayınlanma:
Amazon Ohio'da Veri Merkezi Operasyonlarını Genişletmek İçin 7,8 Milyar Dolarlık Yatırım Yapacak
Amazon, Ohio'daki veri merkezi operasyonlarını genişletmek için 2030'a kadar tahmini 7,8 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını duyurdu. Ek yatırımın AWS tesislerinde inşaat, operasyon ve yerinde bakım yoluyla yerel işletmelerde yüzlerce doğrudan iş sağlayacağı ve binlerce ek işi destekleyeceği belirtildi.

Ohio'da Veri Merkezi Operasyonları Genişliyor

Amazon'dan yapılan açıklamada, bulut birimi AWS'nin yaklaşık 10 yıl önce Ohio'da veri merkezleri kurmaya başladığı anımsatıldı. AWS'nin 2015'ten bu yana Ohio'da yılda ortalama 3 bin 500'den fazla tam zamanlı işi destekleyen 6,3 milyar dolar yatırım yaptığına işaret edilen açıklamada, Amazon'un Ohio'nun en büyük özel sektör çalışanları arasında yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, Ohio'daki veri merkezi operasyonlarını genişletmek için 2030'a kadar tahmini 7,8 milyar dolarlık bir yatırım yapılacağı, ek yatırımın AWS tesislerinde inşaat, operasyon ve yerinde bakım yoluyla yerel işletmelerde yüzlerce doğrudan iş sağlayacağı ve binlerce ek işi destekleyeceği kaydedildi.

Amazon, ocakta da AWS'nin 2040 yılına kadar Virginia'da yeni konumlarda birden çok veri merkezi kampüsü kurmak için eyalette ek 35 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
BIST 100 Endeksi Yükseldi
BIST 100 Endeksi Yükseldi
TCMB'nin Sadeleşme Mesajı Borsada Rekor Düzeye Ulaştırdı
TCMB'nin Sadeleşme Mesajı Borsada Rekor Düzeye Ulaştırdı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye'nin Turizm Hedefleri
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye'nin Turizm Hedefleri
181 Metrelik Kruvaziyer Marmaris'e Uğradı
181 Metrelik Kruvaziyer Marmaris'e Uğradı
Yatırımcılar dikkat! Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Yatırımcılar dikkat! Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Asgari ücret zammı geldi, onu vurdu! Uzman isim ekmeğin yeni fiyatını açıkladı
Asgari ücret zammı geldi, onu vurdu! Uzman isim ekmeğin yeni fiyatını açıkladı
Eski ekonomi bakanından memur ve emekli maaşı açıklaması! Bu detayı kimse bilmiyordu
Eski ekonomi bakanından memur ve emekli maaşı açıklaması! Bu detayı kimse bilmiyordu