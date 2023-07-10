Ankara'da ekmeğe zam! Fiyat tarifesi belli oldu: Ekmek enflasyona dayanamadı

Vatandaş zamlı maaşını alamadan maaşları erimeye başladı. Ankara'da da ekmek fiyatları yükseliyor! Peki ekmek ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EKMEK FİYATLARINA ZAM

Ankaralı vatandaşlara kötü haber geldi. 240 gram ekmek fiyatının yükseleceği öğrenildi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından yapılan açıklamalara göre 200-220 gram ekmek 7.5 TL'ye yükselecek. Fırıncılar artış gösteren un ve maya gibi maliyetler sebebiyle ekmeğe mecburen zam gelmesi gerektiğini söylüyor.





Ekmek gibi temel gıda ürünlerine gelen zamlar ise vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Önce asgari ücrete ardından memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar daha yüzleri güldürmeden peş peşe zam haberleri gelmeye başladı. Vatandaş artık temel gıda ürünlerine bile ulaşırken zorluk çekiyor. Ekmek fiyatları da ilk olarak zamlanan gıda ürünlerinden biri oldu. Yakın zamanda tüm illerde ekmek fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda market raflarında da binlerce ürünün zamlanması bekleniyor.