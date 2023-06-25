  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Ankara'da ekmek fiyatları cep yakacak! Duyuru yapıldı: İşte yeni ekmek fiyatları

Ankara'da ekmek fiyatları cep yakacak! Duyuru yapıldı: İşte yeni ekmek fiyatları

Yayınlanma:
Ankara'da ekmek fiyatları cep yakacak! Duyuru yapıldı: İşte yeni ekmek fiyatları
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, son zamanlarda dolaşan ve ekmek fiyatlarının 10 liraya kadar çıkacağı iddialarının doğru olmadığını vurgulayarak, "Her ilde ayrı ayrı maliyet hesapları yapılarak ekmeğe zam yapılacak, ancak bu zam oranı yüzde 35.5'i geçmeyecek" şeklinde açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

Buğday hasat dönemi gelmesine rağmen döviz kurundaki artış nedeniyle un ve ekmek fiyatlarında beklentilerin aksine bir zam gerçekleşti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada her ilde maliyet hesabı yapılarak ekmeğe zam yapılacağını belirtti.

EKMEK 10 LİRA MI OLDU?

ekmek

Ekmek fiyatlarının belirlenmesinde, un fiyatları, enerji maliyetleri, işçilik giderleri gibi faktörlerin göz önünde bulundurulduğunu dile getiren Balcı, zam oranlarının her ilde farklı olabileceğini ve bu nedenle genel bir rakam vermenin mümkün olmadığını ifade etti.

Türkiye'de ekmeğe yapılan zam iddialarıyla ilgili olarak, Balcı tarafından yapılan açıklama dikkat çekti. Balcı, ekmek fiyatlarının 10 lira olduğu iddialarını yalanladı ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapma gereği duydu. Yaptığı açıklamada, ekmek fiyatının 10 lira olmadığını belirtti ve her ilde maliyet hesabı yapılarak ekmeğe zam yapılacağını ifade etti. Ancak, zam oranının yüzde 35.5'i geçmeyeceğini vurguladı.

Balcı'nın bu açıklaması, 210 gram ekmek için fiyatın 7,5 lira olacağı anlamına gelmektedir. Ancak geçtiğimiz hafta Uşak, Konya, Kayseri ve Niğde gibi illerde 3,5 ile 5 lira arasında değişen fiyatlarla satılan 210 gram ekmeklere zam yapıldığı bilinmektedir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Bakanlık hesaplara 1250 TL yardım parası yatırıyor! Başvuru şartlarına uyanlar yaşadı
Bakanlık hesaplara 1250 TL yardım parası yatırıyor! Başvuru şartlarına uyanlar yaşadı
Ankara'nın 3 ilçesinde kiralık ve satılık konut fiyatları patladı!
Ankara'nın 3 ilçesinde kiralık ve satılık konut fiyatları patladı!
Bursa'dan Belçika'ya Devasa Saat İhracatı
Bursa'dan Belçika'ya Devasa Saat İhracatı
Elektriğe zam geldi! Beklenen haber duyuruldu: Yeni fiyat listesi açıklandı
Elektriğe zam geldi! Beklenen haber duyuruldu: Yeni fiyat listesi açıklandı
Bayram öncesi ailelere 700 TL gıda yardımı! Bakanlık duyuru yaptı: Şartlara uyanlar alabilecek
Bayram öncesi ailelere 700 TL gıda yardımı! Bakanlık duyuru yaptı: Şartlara uyanlar alabilecek
Merkez Bankası, 'sadeleşme' politikasında ilk adımı attı!
Merkez Bankası, 'sadeleşme' politikasında ilk adımı attı!
Ankara'nın o ilçesinde yaşayanlara 700 TL gıda yardımı yapılacak! Tek şartı var
Ankara'nın o ilçesinde yaşayanlara 700 TL gıda yardımı yapılacak! Tek şartı var