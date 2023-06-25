Ankara'da ekmek fiyatları cep yakacak! Duyuru yapıldı: İşte yeni ekmek fiyatları

Buğday hasat dönemi gelmesine rağmen döviz kurundaki artış nedeniyle un ve ekmek fiyatlarında beklentilerin aksine bir zam gerçekleşti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada her ilde maliyet hesabı yapılarak ekmeğe zam yapılacağını belirtti.

EKMEK 10 LİRA MI OLDU?







Ekmek fiyatlarının belirlenmesinde, un fiyatları, enerji maliyetleri, işçilik giderleri gibi faktörlerin göz önünde bulundurulduğunu dile getiren Balcı, zam oranlarının her ilde farklı olabileceğini ve bu nedenle genel bir rakam vermenin mümkün olmadığını ifade etti.

Türkiye'de ekmeğe yapılan zam iddialarıyla ilgili olarak, Balcı tarafından yapılan açıklama dikkat çekti. Balcı, ekmek fiyatlarının 10 lira olduğu iddialarını yalanladı ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapma gereği duydu. Yaptığı açıklamada, ekmek fiyatının 10 lira olmadığını belirtti ve her ilde maliyet hesabı yapılarak ekmeğe zam yapılacağını ifade etti. Ancak, zam oranının yüzde 35.5'i geçmeyeceğini vurguladı.



Balcı'nın bu açıklaması, 210 gram ekmek için fiyatın 7,5 lira olacağı anlamına gelmektedir. Ancak geçtiğimiz hafta Uşak, Konya, Kayseri ve Niğde gibi illerde 3,5 ile 5 lira arasında değişen fiyatlarla satılan 210 gram ekmeklere zam yapıldığı bilinmektedir.