Ankara'nın 3 ilçesinde kiralık ve satılık konut fiyatları patladı!

Mayıs ayında Türkiye'nin beş büyük ilindeki konut fiyatlarında değişimler incelendiğinde, en yüksek artışın Ankara'da gerçekleştiği görülmektedir. Ankara'da yıllık bazda satılık konut fiyatları yüzde 106 artarken, kiralık konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı ise yüzde 188 olarak kaydedildi. Bursa ise satılık konut fiyatlarında yüzde 99, kiralık konut fiyatlarında ise yüzde 183 artışla ikinci sırada yer aldı. Antalya ise yıllık kiralık konut fiyatlarında yüzde 25'lik artışla bu beş büyük il arasında en düşük artış oranına sahip şehir oldu.

Ancak İstanbul'da satılık ve kiralık konut fiyatlarındaki yıllık artış oranları, diğer dört büyük şehrin gerisinde kaldı. İstanbul'da yıllık bazda satılık konut fiyatları yüzde 63 artarken, bu oran İstanbul'u bu beş büyük şehir arasında en düşük artış oranına sahip şehir olarak konumlandırdı.

ANKARA'DAN SONRA İZMİR VE BURSA GELİYOR





Bu veriler, Ankara ve Bursa'nın konut piyasasında büyük bir talep olduğunu ve fiyatların hızla arttığını göstermektedir. Özellikle Ankara'da yaşanan yüksek artışlar, bu şehirdeki konut talebinin güçlü olduğunu ve yatırımcıların dikkatini çektiğini göstermektedir.

Öte yandan, konut arayışında olan bireylerin ilçe bazlı tercihlerine bakıldığında, Ankara'da Çankaya, Mamak ve Sincan ilçelerinin öne çıktığı görülmektedir. Bu ilçeler, Nisan ve Mayıs aylarında Türkiye genelinde en çok konut aranan ilçeler olarak öne çıkmıştır. Benzer şekilde, İzmir'in Buca ilçesi ve Bursa'nın Osmangazi ilçesi de yoğun emlak talebi alan ilçeler arasında yer almaktadır.

Bu durum, belirtilen ilçelerin popülerliği ve emlak talebi açısından göz önünde bulundurulması gereken ilgi çekici bölgeler olduğunu göstermektedir.

Konut sahipleri, evlerini kiraya verme kararlarını çeşitli faktörler etkileyebilir. Örneğin, bakım ve onarım masraflarını azaltma, finansal güvence sağlama veya mülkiyetin boş kalma riskini azaltma gibi faktörler önemli rol oynayabilir.