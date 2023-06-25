Ankara'nın o ilçesinde yaşayanlara 700 TL gıda yardımı yapılacak! Tek şartı var

İhtiyacı olan ve şartları karşılayan vatandaşlara Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri müjdeli haberi verdi. 700 TL ödeme yapılacak! Peki şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU İLÇEDE YAŞAYANLARA MÜJDE

Sosyal devlet anlayışının giderek oturması için belediyeler de kolları sıvadı. Sincan Belediyesi ihtiyacı olan vatandaşlara 700 TL destek ödemesi yapacak. Çölyaklı olan hastaların beslenme düzenlerini devam ettirebilmesi için belediye böyle bir proje başlattı. Çölyak hastalarının glutensiz gıdalarını alabilmeleri için ilçede ikamet eden 329 vatandaşa 700 TL ödeme yapılacak. Bir evde iki çölyak hastası olan evlere ise 1400 TL ödeme yapıldı. Ödemeler sosyal kartlara aktarıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Çölyaklı kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları biliyorum ve belediye olarak onların yanında olduğumuzu söylemek istiyorum. Bayram öncesinde destek amaçlı sosyal kartlara 700 TL ödeme yapıldı. Bu yardımlar belirli aralıklarla yapılıyor. İhtiyaçları olan ürünlere ulaşabilmeleri için bundan sonra da desteğimiz devam edecek.'





Çölyak hastalığı gluten isimli proteine karşı bağışıklık sisteminin anormal şekilde tepki vermesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Gluten, buğday, arpa, çavdar, bazı yulaf çeşitleri proteindir. Çölyak hastalığı olan kişiler gluteni tüketemedikleri için bağışıklık sistemleri bir tehdit olarak algılar. Gluten tüketildiği zaman ince bağırsak iç kısmında olan ve besinlerin emiliminden sorumlu olan villus isimli yapı hedef alınır. Gluten bu yapıda zararlı reaksiyonlara yol açarak ince bağırsaklarda iltihaplanma, hasar ve villusların zarar görmesine sebep olur. Bu durumda emilim engellenebilir ve besin eksikliği, kilo kaybı, vitamin ve mineral eksikliği ve sindirim problemleri ortaya çıkabilir. Çölyak hastalığı genel olarak genetik bir hastalıktır ve çevresel tetikleyici faktörlerle ortaya çıkar. Hastalığın belirti ve şiddeti kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir. Yaygın belirtiler arasında karın ağrısı, şişkinlik, ishal, kilo kaybı, yorgunluk, deri döküntüsü, kansızlık ve kemik zayıflığı gelir. Çölyak hastalığı tespit edilirken genellikle kan testi ve bağırsak biyopsisi için tıbbi testler yapılır. Tedavi için ömür boyu uygulanan glutensiz diyet önerilir. Glutensiz diyet gluten içeren bütün gıdaların hayattan tamamen çıkarılması demektir. Çölyak hastalığı taşıyan kişiler için bu hastalığın hayati bir önemi vardır. Doğru teşhis ve tedavisi bu sebeple önem taşır.