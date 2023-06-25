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Antalya'da Turizm Rekorları Kırıldı: 2023 Yılına Yüzde 32 Artışla Başlandı

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Antalya'da Turizm Rekorları Kırıldı: 2023 Yılına Yüzde 32 Artışla Başlandı
Antalya, turizmde rekorlar yılı olarak nitelendirilen 2023 yılına yüzde 32 artışla başladı. 2023 yılı günlük turist giriş rekoru kırıldı ve 24 Haziran itibariyle hava yoluyla şehre gelen turist sayısı 90 bin 853 kişi oldu. 10-24 Haziran arası hava yoluyla 1 milyonu aşkın turist Antalya'yı ziyaret etti.

Akdeniz'in İncisi Antalya'da Turizm Rekorları Kırıldı

Antalya, yemyeşil doğası, tarihi ve turizm tesisleriyle dört mevsim turizm imkanı sunan bir şehir. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2023 yılının ilk dört ayında hava yoluyla şehre gelen turist sayısı, 2022'ye göre yüzde 32 artarak 5 milyon 71 bin 305'e yükseldi. 2023 yılında turizm rekorları kırılmaya devam ediyor.

2023 Yılı Günlük Turist Giriş Rekoru Kırıldı

Antalya, turizmde rekorlar yılı olarak tanınan 2019 yılında kırılan hava yoluyla günlük 90 bin turist girişi rekorunu 2023 yılında tekrarladı. 24 Haziran itibariyle hava yoluyla şehre gelen turist sayısı 90 bin 853 kişi olarak gerçekleşti.

10-24 Haziran Arası 1 Milyonu Aşkın Turist Hava Yoluyla Antalya'ya Geldi

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya, 1 Ocak-24 Haziran tarihleri arasında hava yoluyla 5 milyon 71 bin 305 turist ağırladı. 10-24 Haziran arası ise hava yoluyla 1 milyonu aşkın turist şehri ziyaret etti.

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