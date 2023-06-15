Araba almak isteyenler şimdi yandı! Büyük zam duyuruldu: O modelde 106 bin TL'lik artış!

Son dönemde yaşanan döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve doların ani yükselişi, otomotiv sektöründe fiyatları etkileyerek zamlara yol açtı. Bu durum, Toyota Yaris Cross modeli gibi birçok aracın fiyatını artırdı ve potansiyel alıcılar alternatif seçenekler aramaya başladı. Yaris Cross'un zam oranı, özellikle dikkat çekici oldu ve araçla ilgilenenleri şaşırttı. Toyota, son zamanlarda stil ve donanım açısından büyük ilgi gören bir otomobil markası haline gelmiştir. Yaris Cross ise SUV segmentinde en beğenilen ve ilgi gören araçlardan biridir. Ancak, son zam nedeniyle Yaris Cross'un fiyatı müşterileri şaşırtmıştır.





Yerel ekonomik faktörler ve döviz kurlarındaki artışlar, Yaris Cross modeline zam yapılmasını gerektirdi. Son zamla birlikte Toyota'nın popüler Yaris Cross modeline 106.000 TL zam yapıldığı duyuruldu. Geçen ay 985.000 TL olan Yaris Cross'un fiyatı, bu ay 1.000.091 TL olarak belirlendi. Bu zam sonrasında müşteriler, Yaris Cross'un yeni fiyatıyla ilgili alternatif araçları araştırmaya başladı.

İşte güncel Yaris Cross fiyatları:

1.5 Dream Multidrive S: 1.091.600 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.116.350 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.163.200 TL

1.5 Hybrid Dream e-CVT: 1.191.700 TL

1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT: 1.216.450 TL

1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.261.200 TL

1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.408.800 TL

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve fiyat artışları, otomotiv sektöründeki araç fiyatları üzerinde etkisini sürdürürken, Yaris Cross'un zam haberi otomobil alıcılarını alternatif seçeneklere yönlendirdi.