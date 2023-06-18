Arabaları garaja çektiren zam geliyor! Depoları fulleyin: Motorin, benzin, LPG'ye zam

Benzin ve LPG'ye gelen zamlar sonrasında motorine de zam geldi. Motorin fiyatlarında gerçekleşecek zam tutarı belli oldu. Motorin tutarı ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde.



MOTORİNE YENİ ZAM GELDİ!

Akaryakıt fiyatlarında yeni zam gerçekleşecek. Benzin, LPG fiyatlarına gelen zam sonrasında motorine gelecek zam tutarı belli oldu. Motorine 1.64 kuruşluk zam yapılacaktır. Gelecek zammın tarihi belirlendi.

Önümüzdeki hafta sonu sonrasında Salı günü itibariyle motorinde zamlar etkili olacaktır. Bir çok vatandaşı olumsuz etkileyecek zamlar gerçekleşecektir. Gerçekleşecek olan zamlar pompaya da yansıyacaktır. Benzine gelen zam 25 TL'ye yaklaşmıştır. LPG ise zamlar ile birlikte 12 TL civarına gelmiştir. Motorine ise yeni bir zam gelmektedir. Motorinin yeni tutarı merakla beklenmektedir.

Petrol fiyatları ve dolar kurunda gerçekleşen artış ile birlikte akaryakıt fiyatlarına da zam gelmiştir. 20 Haziran 2023 Salı günü itibari ile 1 TL 64 kuruş zam beklenilmektedir.

Benzin fiyatı: 24,64 TL

Motorin fiyatı: 22.91 TL

LPG fiyatı: 11.02 TL olacaktır.