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  3. Arabasına yakıt alacaklar dikkat! Bunu yapanlar benzinde motorinde indirimi kapacak: Hemen yapın!

Arabasına yakıt alacaklar dikkat! Bunu yapanlar benzinde motorinde indirimi kapacak: Hemen yapın!

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Arabasına yakıt alacaklar dikkat! Bunu yapanlar benzinde motorinde indirimi kapacak: Hemen yapın!
Akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle birlikte İş Bankası, müşterilerine benzin, motorin ve LPG harcamalarında avantajlar sunan bir kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında belirli tutarın üzerinde yapılan harcamalara Maxipuan verilecek. Detaylı bilgi için bankanın resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.

Maximiles puanları MaxiMil'e dönüştürülemez ve Avans MaxiMil kapatmak için kullanılamaz. Bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez faydalanabilir ve en fazla 75 TL Maxipuan kazanabilir. Ek kart kullanıldığında Maxipuanlar, ek kartın bağlı olduğu asıl karta yüklenecektir. Ek kart sahibi ve asıl kart sahibi müşteriler ayrı ayrı Maxipuan kazanamazlar. Daha fazla bilgi için lütfen bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.İş Bankası tarafından duyurulan akaryakıt kampanyası hakkında bilgilendirme yapıldı. Kampanya şartlarına göre, Petrol Ofisi istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapılacak ikinci ve sonraki 300 TL ve üzeri alışverişlerde Maxipuan kazanılabilecek. Kazanılan Maxipuanlar yalnızca Maximum Mobil uygulamasının Pazarama Araçta Öde menüsündeki Petrol Ofisi Öde-Geç seçeneğiyle yapılan alışverişlerde kullanılabilecektir. Maxipuanlar 5 Temmuz 2023 tarihinde kartlara yüklenecek ve kullanım süresi 31 Ağustos 2023 (bu tarih dâhil) olarak belirlendi.
yakıt
Maximiles puanları MaxiMil'e dönüştürülemez ve Avans MaxiMil kapatmak için kullanılamaz. Bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez faydalanabilir ve en fazla 75 TL Maxipuan kazanabilir. Ek kart kullanıldığında Maxipuanlar, ek kartın bağlı olduğu asıl karta yüklenecektir. Ek kart sahibi ve asıl kart sahibi müşteriler ayrı ayrı Maxipuan kazanamazlar. Daha fazla bilgi için lütfen bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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