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Araç alım satımlarında yeni dönem başlıyor! Fiyatlar birden düşecek: Karar çıktı

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Araç alım satımlarında yeni dönem başlıyor! Fiyatlar birden düşecek: Karar çıktı
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araçların fiyatlarının, sıfır liste fiyatından daha yüksek belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el otomobil fiyatları hakkında açıklama yaptı. AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bolat, otomobil satışlarıyla ilgili yeni düzenlemelerin sinyalini verdi. Yeni düzenlemeyle birlikte ikinci el otomobil fiyatlarında değişiklikler beklenmektedir.

Son yapılan yönetmelik değişikliğiyle birlikte ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması ve satılması, 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuyla ilgili online satış yapan tüm platformlarla görüşmeler yapıldığını belirtti ve fiyatların Temmuz-Ağustos gibi dengeleneceğini ve gerektiğinde ek tedbirlerin alınabileceğini ifade etti.

Ayrıca, "6 ay 6 bin kilometre" kuralıyla ilgili düzenleme süresi 1 Ocak 2024'e kadar 6 ay daha uzatıldı. Otomotiv sektöründeki üretim, istihdam, ihracat ve satışlardaki olumlu gelişmelerden memnuniyet duyulduğu vurgulandı.

araba

Ancak, ikinci el araç fiyatlarındaki artışın düzenlemenin etkisine rağmen devam ettiği ve sadece Ocak-Haziran 2023 döneminde ortalama artış oranının yüzde 70'e yaklaştığı belirtildi. Yeni düzenlemelerin yakında duyurulacağı ve ikinci el fiyatlarının piyasa normallerine çekilmesine yönelik bir süreci başlatabileceği ifade edildi. Ancak, bu durumun Türkiye'deki ekonomik koşullardan kaynaklandığı ve otomobillerin hala yatırım aracı olarak görülmesi durumunda fiyatların düşmesinin zor olabileceği belirtildi.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, fiyat hareketliliğinin arttığını ve yakın gelecekte fiyat düzenlemesi beklenip beklenmediği konusunda açıklamalar yaptı. Ayrıca, C Segment Sedan aile otomobillerinin 2023 yılında en çok satılan araçlar olduğu ve yerli üretimin tercih edilmesi nedeniyle bu segmentteki araçların fiyat avantajına sahip olduğu belirtildi. Haziran ayında ise B Segment hatchback araçların en çok tercih edilen araçlar olduğu ifade edildi.

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