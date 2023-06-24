Araç sahipleri dikkat! Eğer borcunuz varsa elinizi çabuk tutun: O tarihten sonra değişecek

Araç sahiplerinin ellerini çabuk tutması gerekiyor. Başvuru yapmak için son 9 gün kaldı! Borcunuz varsa bugünleri iyi değerlendirin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN SAYILI GÜN KALDI

Geçtiğimiz dönemde borç yapılandırma ile ilgili kararlar verilmiş ve 31 Mayıs olarak bildirilen son başvuru tarihi bir ay daha uzatılarak 30 Haziran tarihine uzatıldı. Ödemelerin ise ilk taksitleri 31 Temmuz tarihinde yapılacak. Kamu borç yapılandırmasına göre vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezası ve daha önce yapılandırmaya girmeyen adli para cezası, idari para cezası, öğrenim kredisi borçları, destek prim borçları yapılandırılabilecek. Yapılandırma yasasının yürürlüğe girmesinden sonra en çok başvuru yapılan alan trafik para cezaları ile ilgili oldu. Aynı zamanda MTV borçları da ikinci sırada yer alıyor. Araç muayenesinde sorun yaşamak istemeyen vatandaşlar yapılandırma başvurusunu kaçırmamak için uğraşıyor.





Araçlarla ilgili borçlar İnteraktif Vergi dairesine kimlik numarası, anne kızlık soyadının ilk iki harfi, anne baba ya da çocuğun kimlik numarasıyla giriş yaparak sorgulanabiliyor. Aynı zamanda İnteraktif Vergi Dairesi'ne girişler e-Devlet aracılığıyla da yapılabiliyor. Borç yapılandırması için başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi www.gib.gov.tr ya da ivd.gib.gov.tr internet sitesinden giriş yaparak yapılabiliyor. Ya da şahsen bağlı olunan vergi dairesine başvuru yapılabiliyor. Borçlar peşin olarak ya da kredi kartına taksitli şekilde ödenebiliyor. Ödemeler internet sitesi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Birinci ve ikinci taksitlerin sürelerinde ödenmesi sonrasında kalan taksitler en fazla üç taksit sürecinde ödenmezse ya da eksik ödenirse yapılandırma iptal edilecek. Hesaplanan eşit taksitlere göre 12 taksit için 1.09, 18 taksit için 1.135, 24 taksit için 1.18, 36 taksit için 1.27, 48 taksit için 1.36 katsayı ile çarpma yapılacak ve taksit tutarları bu şekilde hesaplanacak. Yapılandırmanın devam etmesi için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi gerekiyor. Aynı zamanda diğer taksitlerin en fazla iki tanesinin süresinde ödenmemesi durumunda kanun ihlal edilmiş sayılmaktadır. Süresi geçen ya da eksik ödenen taksitler en geç son taksite devam eden ay sonuna kadar ödenebilecek ve ödeme süresinde gecikme zam oranı da tahsil edilerek ödeme yapılabilecek.