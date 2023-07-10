Araç sahiplerine duyuru yapıldı! Başvuranlar araç muayene parasını geri alıyor: İşte şartlar

Sizin ve aileniniz can güvenliği için 2 yılda bir defa olmak üzere aracınızı muayene yaptırmanız gerekiyor. Araç muayenesi için ödediğiniz o ücreti tekrar alabilmeniz mümkün mü? Detaylar haberimizde…







MİLYONLARCA ARAÇ SAHİBİNE UYANIK OLUN ÇAĞRISI! ARAÇ MUAYENE ÜCRETİNDE PARA İADE DÖNEMİ BAŞLADI! BAŞVURANLAR PARALARINI ALDI!

Araç sahiplerinin uyması gereken muayene yöntemleri hakkında önemli bir sıcak gelişme yaşandı. Şu aralar araçlarını bakıma götürecek ya da götürmüş olan vatandaşlara çağrıda bulun yetkili kişi ödeme anında alınan ücretlerin iade edildiğini söyledi. Araç muayene ücretinin detaylarını ve Yetkili ismin yaptığı uyarılarına ilişkin notlar...

Otomotiv endüstrisindeki fiyatlar artmaya devam ederken, mevcut araç sahipleri araçlarının bakımıyla ilgili potansiyel olarak yüksek maliyetlerden kaçınmanın yollarını arıyor. Arabalarının fazla arıza çıkarmaması için düzenli olarak bakımlarını yapan araç sahipleri, sürekli olarak düzenli servis randevuları almaya başlıyor.

Karayolunda seyahat eden her araç için alınan karara göre araçlar belirlenen süreler içerisinde zorunlu muayenelerden geçmelidir. Motorlu araç sahipleri ve yolcuları ile diğer yol kullanıcılarının can güvenliği açısından hayati önem taşıyan zorunlu denetimler aktif olarak sürdürülmektedir. O sırada araya giren acente, Twitter hesabından yaptığı açıklamada araç sahipleri için çok önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomist Cahit Saraçoğlu, yaptığı açıklamada muayene ücretlerine atıfta bulunarak, ek ücretin yasa dışı olduğunu ve araç sahiplerine iade edilmesi gerektiğini söyledi.

“İLAVE ÜCRET HUKUKSUZ!”

Ekonomist Cahit Saraçoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda araç sahiplerine seslenerek, ilgili bir paylaşıma şu ifadeleri ekledi: “Uyanık olun. TÜVTÜRK’ün kredi kartı ödemesinde aldığı ilave ücret hukuksuz. 2022 Ağustos ayında TÜVTÜRK üzerinden araç muayenemi kredi kartı ile ödememe ilave olarak 12,41 TL ödeme farkı tahsilini tüketici hakem heyetine itiraz etmiştim. Tüketici Hakem Heyeti (THH) ayıplı mal hizmeti olarak nitelendirildi.”

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ 2023

Güncel olarak açıklanan araç muayene ücretleri aşağıdaki gibidir:

Römorklu- römorksuz traktör, motorlu bisiklet ve motosiklet: 575,84 Türk Lirası

Kamyon, otobüs, tanker ve çekici: 1.528,10 Türk Lirası

Minibüs, otomobil, özel amaçlı taşıt, kamyonet, römork ve yarı römork, arazi taşıtı: 1.130,44 Türk Lirası