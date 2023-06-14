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Araç sahiplerine kara haber ulaştı! Benzine dev zam geldi: İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

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Araç sahiplerine kara haber ulaştı! Benzine dev zam geldi: İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!
Araç sürücülerinin yüzleri gülmüyor! Akaryakıta peş peşe zam gelmeye başladı! Peki güncel akaryakıt fiyatları nasıl? Tüm detaylar haberimizde.

Günden güne bütün alanlara zam gelmeye devam ederken zamlardan en çok etkilenen ürünlerden biri de akaryakıt oldu. Peki güncel olarak benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKITA ZAM GELMEYE DEVAM EDİYOR

Akaryakıt fiyatlarına günden güne zam gelmeye devam ediyor. İddialara göre önümüzdeki dönemlerde motorin ve benzine 7 TL birden zam yapılması da konuşuluyor. Güncel olarak büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları şu şekilde;

Akaryakıt Artmaya Devam Ediyor

-İstanbul Anadolu Yakası 1 litre benzin 23.89 TL, 1 litre motorin 22.07 TL, 1 litre LPG 10.39 TL'den satılıyor.

-İstanbul Avrupa Yakası 1 litre benzin 23.94 TL, 1 litre motorin 20.75 TL, 1 litre LPG 10.42 TL'den satılıyor.

-Ankara'da 1 litre benzin 24.30 TL, 1 litre motorin 22.43 TL, 1 litre LPG 10.57 TL'den satılıyor.

-İzmir'de 1 litre benzin 24.29 TL, 1 litre motorin 22.51 TL, 1 litre LPG 10.46 TL'den satılıyor. 

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