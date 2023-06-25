Araç sahiplerine kötü haber! Depoları fulleyin: Bayram öncesi büyük zam duyuruldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı ve dolar/TL kurundaki yükseliş, Kurban Bayramı öncesi akaryakıt pompa fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Pazartesi gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarında değişiklikler olacak. İşte detaylar...





KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ AKARYAKIT FİYATLARI VE ZAMLAR

Akaryakıt fiyatları, petrol ve dolar kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişmekte ve araç sahiplerini etkilemektedir. Son haberlere göre, petrol fiyatlarındaki gerileme ve küresel bankaların faiz artırımı sinyalleriyle birlikte dolar/TL kurunda yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam getirmiştir. İşte ayrıntılar...





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yüzde 15 seviyesine çekmesiyle birlikte dolar/TL kuru yüzde 6,5 değer kazanmıştır. Bu durum, benzin, motorin ve LPG gibi akaryakıt fiyatlarının artmasına neden olmuştur. Zam haberi ise 26 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren LPG fiyatlarına 66 kuruş olarak yansıyacaktır.

Haziran ayı boyunca motorin ve benzin fiyatları sürekli olarak artmıştı. Mazot fiyatı toplamda 4,37 TL, benzin fiyatı ise 3,36 TL yükselmişti. Böylece akaryakıt fiyatları her iki grupta da ortalama olarak 24 liranın üzerine çıkmıştı. Ancak dolar kurundaki yükseliş nedeniyle LPG fiyatları da artacak.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

İstanbul'da benzin litre fiyatı 24.04 TL, motorin litre fiyatı 23.87 TL, LPG (otogaz) ise 10.59 TL'dir.

Ankara'da benzin litre fiyatı 24.48 TL, motorin litre fiyatı 24.28 TL, LPG (otogaz) ise 10.77 TL'dir.

İzmir'de benzin litre fiyatı 24.47 TL, motorin litre fiyatı 24.36 TL, LPG (otogaz) ise 10.66 TL'dir.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu zamlar, araç sahiplerini ekonomik olarak etkilemektedir. Dolar kurundaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki değişimler yakından takip edilmeli ve buna göre hareket edilmelidir.