Araç sahiplerinin cebi kavrulacak! Benzin ve motorinde büyük zam: Tarih açıklandı

Son seçim sonrası dolar kurundaki artışın etkisiyle birlikte akaryakıt ürünlerine sürekli zam haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez, benzin ve motorine çifte zam haberi gündemi sarsıyor.

Hükümet, akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranını 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında artırma teklifini Meclis'e sundu. Ancak, bu zam teklifine ek olarak bugün bir vergi artışı daha gerçekleştirildi. Akaryakıttaki katma değer vergisi (KDV) oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltildi.





Böylece, dolar kurundaki artışın yol açtığı hızlı fiyat artışlarına bir de çifte vergi zammı eklenecek. Bu durum, akaryakıt fiyatlarının daha da yükselmesine neden olacak.

ÖTV'deki bu yeni düzenlemeyle birlikte benzindeki maktu vergi miktarı 2,5 TL'den 2,9 TL'ye yükselecek. KDV ile birlikte hesaplandığında, bir litre benzine yaklaşık olarak 43 kuruşluk bir zam yansıyacak. Motorinde ise maktu ÖTV miktarı 2,06 TL'den 2,43 TL'ye çıkacak, KDV ile birleştiğinde ise litre başına 37 kuruşluk bir zam yaşanacak. Oto gaz da yüzde 14,82 oranında zam alacak.

Ayrıca, 10 Temmuz itibarıyla KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkmasıyla birlikte benzin ve motorinin litresinde yaklaşık olarak 40'ar kuruşluk bir zam daha gerçekleşecek.

Son seçim sonrasında akaryakıt zamlarının hızlanmasıyla motorin litre fiyatı İstanbul'da 24,78 TL, Ankara'da 25,23 TL, İzmir'de ise 25,35 TL seviyelerinde bulunuyor. Seçimden sonra motorine toplamda yüzde 28 oranında zam yapıldı. Benzin litre fiyatı ise İstanbul'da 26,19 TL, Ankara'da 26,64 TL, İzmir'de ise 26,67 TL olarak kaydedildi. Benzin fiyatlarındaki artış ise seçim sonrasında yüzde 25,4 oranında gerçekleşti.

Akaryakıt ürünlerine yapılan çifte zam haberleri, tüketicileri ve araç sahiplerini ekonomik açıdan zor durumda bırakırken, gelecekteki fiyat artışları konusunda da endişeleri beraberinde getiriyor.