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  3. Arşa çıkan dolar kurunu frenleyen açıklama! Uzman isim açıkladı: Dolar o noktada duracak!

Arşa çıkan dolar kurunu frenleyen açıklama! Uzman isim açıkladı: Dolar o noktada duracak!

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Arşa çıkan dolar kurunu frenleyen açıklama! Uzman isim açıkladı: Dolar o noktada duracak!
Evren Devrim Zelyut adlı Yeniçağ gazetesi yazarı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan'a karşı sert eleştirilere tepki gösterdi ve dolar kurunun geleceği hakkında bir yazı kaleme aldı. İşte bu konudaki görüşleri...

Yeniçağ gazetesi yazarı Evren Devrim Zelyut'un "Dolar nereden dönecek? Borsa ne olacak? Şimşek başaracak mı?" başlıklı yazısında, önemli tespitler ve değerlendirmeler yapıldı.

Zelyut, dolar borcu olanlar, elinde dolar bulunduranlar ve borsada yatırım yapmak isteyenler için rehber niteliğinde saptamalar yaptı ve Mehmet Şimşek'e yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

DOLAR 28 LİRAYA KADAR YÜKSELEBİLİR

dolar

Yazar, Türkiye'nin siyasi ortamının eleştiriler üzerine kurulu olduğunu belirterek, Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olması ve Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı olmasının ardından yapılan yorumları değerlendirdi. Eleştirilere karşı anlayış ve adil olunması gerektiğini vurgulayarak, Şimşek'in ekonomiyi toparlamak ve sanayinin çökmesini engellemek için göreve geldiğini ifade etti. Planları ve icraatları henüz ortada olmadan insafsızca eleştirilmenin doğru olmadığını sorguladı.

Dolar kurunun büyük ihtimalle 26-28 TL arasında olacağını tahmin eden Zelyut, Şimşek'e eleştirilerde bulunanları iki gruba ayırdı. Birinci grup, ülke ekonomisinin tamamen çökmesini bekleyerek kendilerini kurtarmak isteyenlerdir. İkinci grup ise ekonominin uçurumun kenarında olduğunun farkında olmayarak kavgalarını sürdürmektedir.

Hafize Gaye Erkan'a yönelik olumsuz eleştirilere de tepki gösteren Zelyut, Erkan'ın nitelikli biri olduğunu ve önyargıların yerini objektif değerlendirmelerin alması gerektiğini savundu. İş hayatında önemli bir deneyime sahip olan Erkan'ın bağımsızlık ve başarı konusunda şüphe taşımadığını belirtti. Nefret söyleminin, kıskançlık ve egonun bir sonucu olduğunu ifade etti.

Zelyut, Türkiye'nin ekonomisinin uçurumdan dönmesi gerektiğine inandığını ve Şimşek'in enflasyonu düşürmeyi başaramasa bile en azından yüksek oranlarda artmasını engelleyebileceğini ifade etti. Konut ve otomobil fiyatlarının artacağını, bu sektörlerde talep sıkıntısı olmadığını ve enflasyonun arzı etkilediğini belirtti. Bankaların sağlam olduğunu ve borsanın önünün açık olduğunu değerlendirdi.

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