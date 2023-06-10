Arsa yatırımı yapmak isteyenlere müjde! Milli Emlak ucuz arsa satışını başlattı: O illere talih kuşu kondu

Milli Emlak ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, ihaleyle uygun fiyatlarla 4 arsa satışını duyurdu. Her arsa için ayrı ayrı ilanlar yayınlandı.Milli Emlak ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan arsa satışı için ihale yöntemi tercih ediliyor. Bu şekilde, arsa almak isteyenler en uygun fiyatı teklif vererek sahip olma şansına sahipler. Satışa sunulan arsalarla ilgili tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor. İşte detaylar...





MİLLİ EMLAK VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Mardin'de Milli Emlak Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihale yöntemiyle arsa satışı başlamıştır. Toplamda 4 arsa ihaleye çıkarılmıştır. İsteyen kişiler, uygun fiyatlarla arsa sahibi olmak için Mardin Milli Emlak Müdürlüğü veya Mardin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne teklif sunabilirler. İşte ayrıntılar...





Arsa satışında ihale yönetimi kullanılacak olup, satış şartları 2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir. Bu yöntemde, teklifler kapalı zarflar içinde sunulacak ve en uygun teklifi veren alıcı belirlenecektir.

İhale sürecinde, ilgililerin satışa sunulan arsaların detayları hakkında bilgi alabilmesi için ilanlar yayımlanmıştır. Her bir arsa için ayrı ayrı ilanlar düzenlenmiş ve bu ilanlar aracılığıyla arsaların bulunduğu lokasyonlar, büyüklükleri ve diğer önemli özellikler hakkında bilgiler paylaşılmıştır.

İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen ihale tarihine kadar ilgili müdürlüklere başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru sürecinde istenen belgeler ve gerekli bilgiler ilgili kurum tarafından bildirilecektir.

İhale sonucunda en uygun teklifi veren kişi veya kurum, ilgili arsaların sahibi olacak ve satış işlemleri başlatılacaktır. Bu sayede, uygun fiyatlarla arsa almak isteyenlerin fırsatları değerlendirmeleri mümkün olacaktır.

Arsa satışı, ihale yöntemiyle gerçekleştirilerek şeffaf bir şekilde yapılması hedeflenmektedir. Bu sayede, kamuya ait arsaların adaletli bir şekilde satılması ve arsa almak isteyenlerin eşit fırsatlara sahip olması sağlanacaktır.

Mardin Milli Emlak Müdürlüğü ve Mardin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan arsa satış ihalesinin tarihi ve saati, toplanacak olan komisyon tarafından belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacaktır.

İhale yöntemiyle satışa sunulacak arsa için teklif vermek isteyenlerin, 2886 sayılı Kanunun 37. ve 38. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak talep edilen belgeleri hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgelerin ihale saatinde teslim edilmiş olması önemlidir. Teklif mektubu ise iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Ancak, postada yaşanabilecek herhangi bir sorundan dolayı komisyon sorumlu tutulmayacaktır.

Arsa satış ihalesine katılmak isteyenler, Mardin Milli Emlak Müdürlüğü veya Mardin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü resmi web sitesi üzerinden ihale ile ilgili detayları öğrenebilirler. Bu web sitelerinde arsa satışına ilişkin duyurular, ihale şartnamesi, başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında bilgiler yer almaktadır.

İhale yöntemiyle gerçekleştirilecek arsa satışı, şeffaf ve adil bir şekilde yapılması hedeflenmektedir. İhaleye katılanların eşit fırsatlara sahip olması ve sürecin kanuna uygun olarak yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Mardin ilindeki bu arsa satış ihalesi, uygun fiyatlarla arsa sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunmaktadır. İlgilenen kişilerin ihaleye katılım için gerekli şartları ve süreci dikkatlice takip etmeleri ve talep edilen belgeleri zamanında hazırlamaları gerekmektedir.