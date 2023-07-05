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Arsası, evi, tarlası olanlar dikkat! Yarından itibaren başlıyor: Artık böyle yapılacak

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Arsası, evi, tarlası olanlar dikkat! Yarından itibaren başlıyor: Artık böyle yapılacak
Tapuda işi olacaklara müjdeli haber geldi. Arsa, ev ve tarlası olanları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandı. Yeni uygulamayla beraber tüm taşınmaz satışlar artık noterliklerde yapılabileceği duyuruldu. İşte, yeni uygulamaya dair detaylar...

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği, arsa, tarla, konut, iş yeri gibi tüm taşınmaz satışlarının noterliklerde işlemlerin gerçekleşmesiyle işlemlerin tamamlanacağı belirtildi. Taşınmazlar üzerinden yapılacak olan uygulamalar yarın itibariyle ülke genelinde işleme geçirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uygulamayı Ankara'daki bir noterlikte başlatılacağı belirtildi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN NOTER İŞLEMİ

Taşınmazlarda yapılan uygulamalar üzerine Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesindeki e başvuru sistemi devreye girdi. Noterliğin seçilerek başvuruda bulunulacağı bildirildi. Noterlik tarafından yapılan başvurular üzerine taşınmazların hak sahiplerinin tespitlerin kabulü işleme başlatılacak. Sözleşmeler noter huzurunda imzalanacak olan işlemlerde taşınmazın satışa engel durum bulunmadığı belirtilerek gerekli harç ve tapu döner sermaye hizmet bedelinin ödenmesi ilgiyi çekti.

tapu

NOTERLER HAFTA SONU AÇIK

Bakan Tunç, konu hakkında açıklamalarda bulunurken yeni uygulamanın tapu müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltacağını, vatandaşların işlemlerini daha kısa ve hızlı zaman içerisinde tamamlanacağı duyuruldu. Nöbetçi noterlik uygulaması kapsamı içerisinde taşınmaz satış sözleşmelerinin yapılacağı belirtildi. 

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