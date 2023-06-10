Asgari ücret 22 bin lira olur mu? Yeni rakam önerisi masaya sunulacak!

Dolar ve enflasyon hala yüksekken, odak yeni bir asgari ücrete kaydı. Asgari Ücret Komisyonu, 7 milyondan fazla işçi dahil tüm vatandaşları doğrudan ve dolaylı olarak bir toplantı düzenleyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantıya, işçi sektörünü temsilen de TİSK heyeti katılım gösterecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET MİKTARI NET 8 BİN 506 LİRA

Bir işçinin asgari ücreti aylık 10 bin 8 lira olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda vergi ve kesintiler sonrası işçiye net8 bin 506 lira 80 kuruş ödenmektedir.





Toplam işveren asgari ücret maliyeti ise 1 bin 759 lira 40 kuruştur. Bunun 10 bin lira 8 lirası toplam asgari ücret, 1551 lira 24 kuruş sosyal sigorta primleri, 200 lira 16 kuruş işveren işsizlik sigortasıdır.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ'DA 22 BİN TL OLUR MU

AKP grup lideri Muhammed Akbaşoğlu'nun asgari ücretle ilgili sözleri tartışma yarattı. Akbaşoğlu, asgari ücret artışına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Komisyon kurulduktan sonra asgari ücret ve 22 bin liralık memur maaşı ile ilgili teklifler ortaya koymayı bekliyoruz. Bu çalışmaları hayata geçirmeyi umuyoruz.

ENFLASYON VE DÖVİZ YÜKSELİŞLERİNE GÖRE CEBE GİREN MİKTAR DEĞİŞECEK

Artan enflasyon ve yüksek maliyetler satın alma gücünü aşındırdığı için asgari ücret beklenenden yüksek çıktı. Ancak faiz artırımının çok uzun sürmemesi Temmuz ayında faiz artırımına gidilebileceğine dair umutları artırdı.

"Yeni rakamların 12.000TL'yi geçmesi bekleniyor"

Eski Çalışma Bakanı Bilgin'in daha önceki ifadesine göre "500 dolar" olan asgari ücretin 11 bin 500 TL seviyesine çıkması bekleniyor, ancak 1 dolarla birlikte 23 günden fazla süredir 360 dolar seviyesine kadar düştü.