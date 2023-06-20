Asgari ücret belli oluyor! Komisyonun 3. toplantısı için geri sayım başladı!

Asgari ücret miktarına ara zam yapılmasına dair başlatılan görüşmelerde taraflar bugün üçüncü kez bir araya gelecekler. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bir süredir milyonlarca vatandaşın merakla bekledikleri asgari ücret miktarına ra zam oranını belirlemek üzere saat 11.00'de toplanacak.

"MASADA HENÜZ RAKAM YOK"





Bilindiği üzere, Asgari ücrete geçici zam yapılması için toplantılar 3 Haziran'da başladı. Türk-İş'in Heyet Başkanı Veli Solak, geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen toplantı sonrasında yaptığı açıklamasında, "Masada rakam yok." "Rakamlar yaşam koşullarını, enflasyonu ve artan fiyatları yansıtmalı" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Komisyonun ikinci toplantısı ise 19 Haziran'da yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahibi olduğu toplantı Çalışma Dairesi Genel Müdürü Sadettin Akil'in başkanlığında gerçekleştirildi ve görüşmelere, işçi sektörünü temsil eden TÜRK-İŞ heyeti ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) temsilcileri katılım gösterdi.