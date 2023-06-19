Asgari ücret rakamıyla ilgili ikinci randevu süreci başlıyor!

Toplum genelinde 7 milyondan fazla işçiyi doğrudan ve dolaylı olarak da tamamını kapsayan yeni asgari ücret süreci devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın davetlisi olarak 13 Haziran'da ilk toplantısını yapan Komisyon, bugün saat 10.00'da ikinci toplantısını yapacak.

Maliye ile Ticaret bakanlık temsilcileri ile TÜİK temsilcilerinin ekonomik verilerle birlikte raporlamaların sunulacağı toplantıda, taraflar yapılması öngörülen ara zam rakamı hakkında bir pazarlık yürütecekler.

Bu arada heyet toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, saat 14.00'te TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı ve TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'u ağırlayacak.





İŞÇİ KESİMİ TALEPLERİNİ İLETECEK

Asgari ücret ilgili rakam ilk görüşmede açıklanmadı. Bu kez işçilerin zam oranı talep etmesi bekleniyor.

Komisyon, tüketici fiyat endeksini ve geçim endeksini dikkate alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak bir saha araştırması değerlendirilirken İşçi ve işveren sendikaları da tartışmaları masya yatıracak.

Toplantının ardından taraflardan yeni rakam ile ilgili net açıklamalar yapacaklar. Kurban Bayramı öncesi yeni dönemde asgari ücrete kaç lira zam yapılacağı bekleniy