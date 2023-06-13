Asgari ücret zam pazarlığı için taraflar bugün start veriyor!

Asgari ücretler artıyor. Milyonların merak ettiği Asgari ücret artışı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı ise bugün belli olacak. TÜRK-İş, TİSK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Temmuz ayından itibaren yürürlüğe girecek yeni asgari ücret konusunda uzlaşmak için bir araya gelecek. Asgari ücreti belirlemek için yapılacak ilk kurul toplantısı öncesinde hem TİSK hem de hükümetten çarpıcı açıklamalar geldi. Diğer taraftan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetten ara artış şeklinde asgari ücrete zam yapmasını istedi.





ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLNATISI SAAT KAÇTA?

Asgari ücreti belirleyen kurul, hükümetin talebi üzerine bugün 13 Haziran'da toplanacak. Komitede işçileri temsilen TÜRK-İş, işverenleri temsilen TİSK ve hükümeti temsil eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bulunmaktadır. Her iki tarafın da 5'er temsilcisi vardır. Yeni asgari ücreti belirlemek için oy çokluğu yeterli. Devlet görevlileri burada hakemlik yapıyor. Saat 14.00'te toplanması beklenen heyetin yaklaşık olarak 2-3 saat sürme beklentisi var. İşçi tarafı talebini buradan iletirken, işveren tarafı elindeki verileri paylaşacaktır. Mart ayı itibariyle saha çalışmasını Çalışma Bakanlığı'na teslim edecek.

ASGARİ ÜCRET BELİRLEME TABLOSU

Yeni asgari ücrette ise 500 Dolar (1 Dolar = 23,30 TL) ya da 11.650 TL'lik satın alma gücü, emek tarafının masaya getirmesi beklenilen önemli bir eşik değerlendirilmesiyle dikkat çekiyor. Altı aylık enflasyon rakamlarının yanı sıra sosyal koruma oranları asgari ücretin hesaplanmasında önemli kriterler olacak. 5 aylık enflasyon rakamı %15,26. 6 aylık enflasyon rakamının %18-20 aralığında olması bekleniyor. Bu, faydalar bölümüne eklenmelidir. Bakanlık tarafından 3 ay boyunca yürütülen saha çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan anket çalışmaları ele alınacak.





ASGARİ ÜCRET İÇİN ÖNE ÇIKANLAR

Tüm veriler bir arada değerlendirildiğinde asgari ücretin %30-35 artışla belirlendiği, net rakamın ise 11.000-12.000 TL olduğu görülüyor.

Asgari ücret faydaları bölümü de dahil olmak üzere, yönetim kurulu genelinde üç formül vardır.

Bu durumda %25 artışla belirlendiği takdirde net asgari ücret 10 bin 634 lira, toplam asgari ücret 12 bin 510 lira ve işverene maliyeti 14 bin 699 lira olacaktır.

Yüzde 30 zamla belirlenmesi halinde net asgari ücretin 11 bin 58 lira, toplam asgari ücretin 13 bin 10 lira ve bu durumda işverene maliyetinin ise 15 bin 287 lira olması bekleniyor.

Yüzde 40 artışla belirlenen asgari ücrette net asgari ücretin 11 bin 910 lira, toplam asgari ücretin 14 bin 11 lira ve işverene maliyetinin ise 16 bin 463 lira olacağı söyleniyor.