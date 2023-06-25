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Asgari ücret zammı geldi, onu vurdu! Uzman isim ekmeğin yeni fiyatını açıkladı

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Asgari ücret zammı geldi, onu vurdu! Uzman isim ekmeğin yeni fiyatını açıkladı
Asgari ücretin zam yapılmasının ardından, ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan yetkili isim, ekmek fiyatının ne olacağını duyurdu. İşte detaylar...

Asgari ücretin 11 bin 402 TL olarak güncellenmesi, ekmek fiyatları üzerinde de etkilerini göstermeye başladı. Yüksek enflasyon ve piyasada yaşanan artışlar, fırıncıları ekmeğe zam yapmaya yönlendirdi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

EKMEK 10 LİRA MI OLACAK?

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Balcı, ekmek fiyatlarıyla ilgili yetkili olmayan kişilerin yaptığı açıklamaların piyasada ve halk arasında yanlış anlaşılmaları beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Haziran ayında ekmeğe zam yapılmasının öngörülmediğini belirten Balcı, "Ekmeğin 10 lira olması söz konusu değil" dedi.

Aynı zamanda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ekmek için uygun fiyatlı un uygulamasının sona erdiğini ifade eden Balcı, temmuz ayından itibaren asgari ücrete yapılan artışın da ekmeğe yansıyacağını söyledi.

Balcı, şu anda piyasada un fiyatının torba başına 520 lira civarında olduğunu vurgulayarak, işletme giderlerinde yüzde 55-60 oranında bir artış yaşandığını belirtti. Bu durumun ekmek fiyatlarında değişiklik gerektirdiğini ve bir ayarlama yapılması gerektiğini vurgulayan Balcı, çünkü fırıncı esnafının kaliteli ve uygun fiyatlı ekmek üretmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Balcı, aynı zamanda ekmek temel bir gıda maddesi olduğu için fiyatının da uygun olması gerektiğini sözlerine ekledi. Fırıncılar olarak bugüne kadar bu ilkeyi benimsediklerini ve buna göre hareket ettiklerini belirten Balcı, sektördeki zorluklar ve artan maliyetler nedeniyle fiyat ayarlamalarının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

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