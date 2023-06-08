Asgari ücret zammı için işverenlerden şok teklif! En fazla bu rakamı verebiliriz diyerek duyurdular!

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, asgari ücret konusunda açıklamalarda bulundu. Gültepe, ihracatçıların dolar kurunun enflasyon oranında değer kaybetmesini isterken, asgari ücretin en fazla 400 dolar olması gerektiğini belirtti.

VEDAT BİLGİN 500 DOLAR DEMİŞTİ...





Gültepe, ihracatçıların yüksek dolar kurunu talep etmediklerini ve kurun enflasyonla uyumlu bir şekilde artmasını istediklerini ifade etti. Ayrıca, kurun yıl başında 24 seviyesinde olması gerektiğini ve serbest bırakılmasını istediklerini vurguladı. İhracatçılar, rekabetçiliklerini koruyabilmek için döviz kurlarının enflasyonla uyumlu olarak artmasını talep etmektedir.

Kurlardaki artışın rekabetçiliği olumsuz etkilediğini ve Avrupa'dan alınan siparişlerin Uzak Doğu'ya kaydığını belirten Gültepe, bu durumun fiyatlar sebebiyle olduğunu söyledi. Rekabetçi olamamanın sonucunda Türkiye'nin pazar payını kaybettiğini ve ihracat kaybının 20 milyar doları aştığını ifade etti. Söz konusu durumun özellikle kur koruma mevduatının çıktıktan sonra ortaya çıktığını ve Türkiye'nin rekabet gücünü kaybettiğini belirtti.

Gültepe, asgari ücret konusunda da görüşlerini paylaştı. Maksimum dolar bazında asgari ücretin 300-400 dolar arasında olması gerektiğini söyledi. Bunun yanı sıra, 500 doları verebilecek durumda olan şirketler için teşviklerin sunulması gerektiğini belirtti. SSK primleri, KDV ve kurumlar vergisi gibi unsurlarda teşviklerin sağlanması gerektiğini ifade etti. Aksi takdirde, ihracatçıları koruyacak önlemler alınmadığı takdirde büyüme yerine küçülmeyle karşılaşabileceklerini belirtti.

Asgari ücret görüşmelerinin yakında başlayacağına değinen Gültepe, TİM'in talebine göre 400 dolarlık bir asgari ücretin 9200 TL'ye denk geleceğini belirtti. Önceki Bakan Vedat Bilgin'in ise asgari ücretin 500 dolar civarında olması gerektiğini söylediğini hatırlattı.

Genel olarak, Mustafa Gültepe'nin açıklamaları, ihracatçıların döviz kurlarının enflasyonla uyumlu hareket etmesini ve rekabetçiliklerini koruyabilmek için asgari ücretin belirli bir düzeyde olmasını talep ettiklerini göstermektedir. Ayrıca, ihracat kayıplarının önüne geçmek için teşviklerin ve desteklerin sağlanması gerektiğini vurgulamaktadır.