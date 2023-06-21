Asgari ücret zammı makası açtı! Fark 4.002 TL'ye çıktı: İşverenler tedirgin

Net asgari tutarda gerçekleşen Temmuz zammı ile birlikte maaş 11.402 TL olarak artış gösterdi. Asgari tutarda ara zam gerçekleşti. Asgari tutara gelen zam oranı nedir? Merak edilenler haberimizde.

ASGARİ TUTAR BELİRLENDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari tutar açıklamasında bulundu. 2023 senesi asgari tutarda %34 oranında yükseliş yaşandı .11.759 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti 15.761 TL olmuştur. 4002 TL artış yaşanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zamda yapılacak zamları ve oranlar için çalışmalar yürütmüştür. 3. kez 20 Haziran 2023 tarihi 11:00'da toplantı yapıldı. Toplantıların bitmesiyle Bakan Vedat Işık tarafından zamlı ücret açıklanmış bulunmaktadır.

2023 Ocak zamlarına göre 3.406 TL artış yaşandı. Brüt tutarı 10.008 TL iken şu an 13.414 TL olarak belirlendi. Net ücret ise 8.506 TL'den 11.402 TL'ye çıkarak artış gösterdi.