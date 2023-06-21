  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Asgari ücret zammı makası açtı! Fark 4.002 TL'ye çıktı: İşverenler tedirgin

Asgari ücret zammı makası açtı! Fark 4.002 TL'ye çıktı: İşverenler tedirgin

Yayınlanma:
Asgari ücret zammı makası açtı! Fark 4.002 TL'ye çıktı: İşverenler tedirgin
Asgari maaşa gelecek olan zam netleşti. Asgari tutar daha da yükseldi. Asgari ücretin yeni rakamı ne kadar oldu? İşte detaylar haberimizde.

Net asgari tutarda gerçekleşen Temmuz zammı ile birlikte maaş 11.402 TL olarak artış gösterdi. Asgari tutarda ara zam gerçekleşti. Asgari tutara gelen zam oranı nedir? Merak edilenler haberimizde.

ASGARİ TUTAR BELİRLENDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari tutar açıklamasında bulundu. 2023 senesi asgari tutarda %34 oranında yükseliş yaşandı .11.759 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti 15.761 TL olmuştur. 4002 TL artış yaşanmıştır.asgari ücret

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zamda yapılacak zamları ve oranlar için çalışmalar yürütmüştür. 3. kez 20 Haziran 2023 tarihi 11:00'da toplantı yapıldı. Toplantıların bitmesiyle Bakan Vedat Işık tarafından zamlı ücret açıklanmış bulunmaktadır.

2023 Ocak zamlarına göre 3.406 TL artış yaşandı. Brüt tutarı 10.008 TL iken şu an 13.414 TL olarak belirlendi. Net ücret ise 8.506 TL'den 11.402 TL'ye çıkarak artış gösterdi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Paraya ihtiyacı olana şipşak kredi! Akbank faizsiz kredi verecek: Başvuru için son günler
Paraya ihtiyacı olana şipşak kredi! Akbank faizsiz kredi verecek: Başvuru için son günler
Başvuru yapanlar 1 yıl boyunca 1250 TL yardım alacak! Devlet kesenin ağzını açtı
Başvuru yapanlar 1 yıl boyunca 1250 TL yardım alacak! Devlet kesenin ağzını açtı
Asgari ücretle beraber o tutar da arttı! 500 TL ek ödeme yapılacak: Bakanlık duyurdu
Asgari ücretle beraber o tutar da arttı! 500 TL ek ödeme yapılacak: Bakanlık duyurdu
İhtiyaç kredisi çekmek isteyenlere kötü haber! En fazla bu miktarda verilecek
İhtiyaç kredisi çekmek isteyenlere kötü haber! En fazla bu miktarda verilecek
Altın ve dolar biriktirenler aman dikkat! O tarihi bekleyen kazanacak: Uzman isim duyurdu
Altın ve dolar biriktirenler aman dikkat! O tarihi bekleyen kazanacak: Uzman isim duyurdu
Bankalardan kredi çekenler dikkat! Başvuranlar 4200 TL'sini geri alıyor
Bankalardan kredi çekenler dikkat! Başvuranlar 4200 TL'sini geri alıyor
Bankalar nakit kampanyasını başlattı! Başvuranlar 28.000 TL alabilecek: Şartlar belirlendi
Bankalar nakit kampanyasını başlattı! Başvuranlar 28.000 TL alabilecek: Şartlar belirlendi
Gram altında çıldıran tahmin! O tarihte 325 TL birden yükselecek: Kuyumcular bombayı patlattı
Gram altında çıldıran tahmin! O tarihte 325 TL birden yükselecek: Kuyumcular bombayı patlattı