Asgari ücret zammı prim ödemelerini değiştirdi! GSS, Bağ-Kur, isteğe bağlı sigorta prim ödemeleri belli oldu

Yeni asgari ücret, primlere de yansıyacak. Emeklilik için ödenecek primler artarken, devlet destekleri de yeni ücrete göre değişecek. İşte güncel primler...

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA



Çalışmayan veya eksik primi olanlar için emeklilik imkanı sunan isteğe bağlı sigorta primleri, her ay brüt asgari ücretin %32'si oranında yatırılıyor. 18 yaş üstü, zorunlu sigortalı olmayan kişiler bu imkandan yararlanabiliyor. Bu ödenen primler Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyor.





DEVLETTEN YÜZDE 3 DESTEK



İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, yeni asgari ücret üzerinden aylık en az 4.292,52 TL ödeme yapacak. Başkan Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle, devlet bu primin %3'ünü karşılayacak. Yeni tutar üzerinden devletin ev hanımlarının emekli olabilmesi için aylık olarak ödeyeceği prim desteği ise 1.430,84 TL olacak. Yıllık destek miktarı ise 17.170 TL'yi aşacak.

SAĞLIK PRİMLERİ DEĞİŞİYOR



Şu anda ailelerin aylık 300,24 TL ödeyerek genel sağlık sigortası kapsamından faydalandığı primler, 402,42 TL'ye yükselecek. Hane içindeki kişi başına düşen gelir 3.336 TL'den az olanlar, primlerini devlet karşılıyor. Bu tutar ise yeni asgari ücretle birlikte 4.471 TL'ye yükselecek.

ESNAFA YENİ TUTAR



En düşük Bağ-Kur esnaf primi 4.627 TL'ye yükselecek. %5 indirimle ödeme yapanlar ise 3.957 TL ödeme yapmaya başlayacak.