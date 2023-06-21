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Asgari ücret zammı prim ödemelerini değiştirdi! GSS, Bağ-Kur, isteğe bağlı sigorta prim ödemeleri belli oldu

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Asgari ücret zammı prim ödemelerini değiştirdi! GSS, Bağ-Kur, isteğe bağlı sigorta prim ödemeleri belli oldu
Asgari ücrete yapılan ara zam, sigorta primlerine de yansıyacak. Bağ-Kur sigortalılarına yönelik primler artarken, düzenli ödeme yapanlar hâlâ %5 indirimden faydalanmaya devam edecek. Genel Sağlık Sigortası primleri de yükselecek, ancak devlet desteğinden yararlanmak için gelir sınırı da artacak. İsteyenler için isteğe bağlı sigorta primlerinde de bir artış meydana gelecek ve bu noktada ev kadınları için devlet desteği devreye alınacak. İşte güncel prim tutarları...

Yeni asgari ücret, primlere de yansıyacak. Emeklilik için ödenecek primler artarken, devlet destekleri de yeni ücrete göre değişecek. İşte güncel primler...

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA

Çalışmayan veya eksik primi olanlar için emeklilik imkanı sunan isteğe bağlı sigorta primleri, her ay brüt asgari ücretin %32'si oranında yatırılıyor. 18 yaş üstü, zorunlu sigortalı olmayan kişiler bu imkandan yararlanabiliyor. Bu ödenen primler Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyor.
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DEVLETTEN YÜZDE 3 DESTEK

İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, yeni asgari ücret üzerinden aylık en az 4.292,52 TL ödeme yapacak. Başkan Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle, devlet bu primin %3'ünü karşılayacak. Yeni tutar üzerinden devletin ev hanımlarının emekli olabilmesi için aylık olarak ödeyeceği prim desteği ise 1.430,84 TL olacak. Yıllık destek miktarı ise 17.170 TL'yi aşacak.

SAĞLIK PRİMLERİ DEĞİŞİYOR

Şu anda ailelerin aylık 300,24 TL ödeyerek genel sağlık sigortası kapsamından faydalandığı primler, 402,42 TL'ye yükselecek. Hane içindeki kişi başına düşen gelir 3.336 TL'den az olanlar, primlerini devlet karşılıyor. Bu tutar ise yeni asgari ücretle birlikte 4.471 TL'ye yükselecek.

ESNAFA YENİ TUTAR

En düşük Bağ-Kur esnaf primi 4.627 TL'ye yükselecek. %5 indirimle ödeme yapanlar ise 3.957 TL ödeme yapmaya başlayacak.

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