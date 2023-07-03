Asgari ücret zammı sonrası harekete geçtiler! Sitede oturanlara kötü haber: Yüzde 34 zam yolda

Asgari ücret artışı sonrasında sitelerde yaşayan vatandaşlara kötü haber verildi. Aidatlara yüzde 34 zam gelecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİTE AİDATLARINA ZAM YOLDA

Türkiye Kentsel Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı site aidatlarına yapılacak zamlarla ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Asgari ücrete yüzde 34 oranında zam geldi. Bir sitenin aylık aidat bütçesinin yüzde 70 bölümü personel giderleri. Diğer giderler de hizmet, peyzaj ve temizlik malzemesi giderleri. Temmuz ayından itibaren yüzde 30 oranında bir artış yapılacak. Her yerde yüzde 30 artış olacak denemez. Projeden projeye değişir. Sitenin fiziki yapısı, sahası, personeli, temizlik personeli sayısı gibi birçok etken bu oranı değiştirir. 6 ayda bir artış yapılıyor.





Asgari ücrete yapılan artış sebebiyle yönetici bunu yapmak zorunda. Siz aidat avans tutarına itiraz edebilir, yüksek buldum diyebilirsiniz. Burada bir tek kat maliki bile yöneticinin belirttiği tutarı fazla buluyorsa site yöneticisine itiraz edebilir. Kanunen yönetici kat maliklerini toplar. Yeni proje hazırlanır, kat malikleri genel kurul toplantısında aidat avans tutarı görüşülür. Yüzde 50+1 oy oranıyla çoğunluğun görüşü kabul edilir. Aidatınızı ödemez ve ısrarcı olursanız her ay için yüzde 5 oranında tazminat uygulanır, icralık olabilirsiniz. Bazı hukukçu kat maliklerimizi mahkemeye başvurun, aidatı kabul etmeyin gibi konularda destekliyor ama böyle bir şeyin kanunda yeri yok. Böyle şeyler toplum huzurunu bozar.'