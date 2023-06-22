Asgari ücret zammı sonrası netleşti! Asgari ücretle alınabilecek telefonlar listesi!
20 Haziran 2023 itibarıyla asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldı ve yeni asgari ücret miktarı 11.402 TL oldu. Yeni asgari ücretle birlikte aşağıdaki telefon modellerini alabilirsiniz:
Samsung Galaxy A04 64 GB: 4.751 TL
Samsung Galaxy A04S 128 GB: 5.296 TL
Infinix Hot 11S 128 GB: 5.650 TL
POCO M3 128 GB: 6.069 TL
General Mobile Gm 22 Pro 128 GB: 6.689 TL
Realme C55 256 GB: 7.689 TL
Vivo Y35 256 GB: 8.100 TL
Realme 9 Pro 128 GB: 8.480 TL
Omix X700 256 GB: 8.750 TL
Realme 10 256 GB: 8.880 TL
Poco M4 Pro 256 GB: 8.950 TL
Samsung Galaxy A33 5G 128 GB: 9.256 TL
Oppo Reno 6 128 GB: 9.295 TL
Samsung Galaxy A34 128 GB: 9.399 TL
Huawei Nova 9 SE 128 GB: 9.700 TL
Vivo V21 128 GB: 10.400 TL
Tecno CAMON 19 Pro 128 GB: 10.499 TL
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256 GB: 10.539 TL
Vivo Y51 128 GB: 10.565 TL
Xiaomi Mi 11 Lite 128 GB: 10.799 TL
Honor 70 128 GB: 10.999 TL
Samsung Galaxy A53 5G 128 GB: 11.299 TL
Poco X5 Pro 5G 256 GB: 11.299 TL
Samsung Galaxy A54 128 GB: 11.626 TL
Editör notu: Bu bilgiler 20 Haziran 2023 tarihinde saat 23.34 itibarıyla doğrudur. Döviz kuru ve altın fiyatları anlık değişikliklere tabidir.
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