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Asgari ücret zammı sonrası netleşti! Asgari ücretle alınabilecek telefonlar listesi!

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Asgari ücret zammı sonrası netleşti! Asgari ücretle alınabilecek telefonlar listesi!
Asgari ücrete yüzde 34 oranında bir zam yapıldı. Zamla birlikte asgari ücretle alınabilecek uygun fiyatlı telefon modelleri hangileridir? İşte ayrıntılar...

20 Haziran 2023 itibarıyla asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldı ve yeni asgari ücret miktarı 11.402 TL oldu. Yeni asgari ücretle birlikte aşağıdaki telefon modellerini alabilirsiniz:
asgari

Samsung Galaxy A04 64 GB: 4.751 TL

Samsung Galaxy A04S 128 GB: 5.296 TL

Infinix Hot 11S 128 GB: 5.650 TL

POCO M3 128 GB: 6.069 TL

General Mobile Gm 22 Pro 128 GB: 6.689 TL

Realme C55 256 GB: 7.689 TL

Vivo Y35 256 GB: 8.100 TL

Realme 9 Pro 128 GB: 8.480 TL

Omix X700 256 GB: 8.750 TL

Realme 10 256 GB: 8.880 TL

Poco M4 Pro 256 GB: 8.950 TL

Samsung Galaxy A33 5G 128 GB: 9.256 TL

Oppo Reno 6 128 GB: 9.295 TL

Samsung Galaxy A34 128 GB: 9.399 TL

Huawei Nova 9 SE 128 GB: 9.700 TL

Vivo V21 128 GB: 10.400 TL

Tecno CAMON 19 Pro 128 GB: 10.499 TL

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256 GB: 10.539 TL

Vivo Y51 128 GB: 10.565 TL

Xiaomi Mi 11 Lite 128 GB: 10.799 TL

Honor 70 128 GB: 10.999 TL

Samsung Galaxy A53 5G 128 GB: 11.299 TL

Poco X5 Pro 5G 256 GB: 11.299 TL

Samsung Galaxy A54 128 GB: 11.626 TL

Editör notu: Bu bilgiler 20 Haziran 2023 tarihinde saat 23.34 itibarıyla doğrudur. Döviz kuru ve altın fiyatları anlık değişikliklere tabidir.

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