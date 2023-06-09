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Asgari ücret zammına ilk adım! İki başkan azami sınırı açıkladı: O rakamın altında olamaz

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Asgari ücret zammına ilk adım! İki başkan azami sınırı açıkladı: O rakamın altında olamaz
Milyonların beklediği asgari ücret zammı için son düzlüğe gelinirken o rakamı duyan inanamadı. Asgari ücret ne kadar olacak? sorusuna yanıt aranırken yeni Bakan Vedat Işıkhan ile görüşmeler yapılırken TİSK ve Türk-İş gayri resmi teması yapılarak son rakam duyuruldu. İşte, Temmuz zammı ve asgari ücret artışı hakkında tüm merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrete ara zam yapılacağını açıklamasıyla beraber yapılan son kabine toplantısında son rakam duyuruldu. Asgari ücret zammı 2023 ikinci 6 aylık süre için enflasyon rakamlarıyla beraber refah payı artışı dikkat çekerek Bakan Vedat Işıkhan'ın gelecek zamanlarda işçi ve işveren temsilcilerini davet etmesiyle asgari ücret tespit süreci başlayacağı duyuruldu. Asgari ücret ne zaman açıklanacak, zam ne kadar?

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları üzerine 7 milyondan fazla çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret rakamı üzerinde toplantı düzenlenerek rakama karar verildi. Komisyonun toplanmasıyla 5 aylık enflasyon rakamları eline alınarak alım gücü önemli etkisi olarak döviz kurlarındaki son durum ilişki verileri oturması bekleniyor.

2023 asgari ücret zammı

Nihai zam oranı refah payıyla beraber TÜİK tarafından 5 Temmuz tarihinde açıklanacağı belirtildi. 2023 6 aylık enflasyon rakamının belirlenmesiyle beraber asgari ücret ara zammı rakamı kesinleşti.

TÜRK-İŞ VE TİSK'İN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili olarak 500 dolar vurgusunda bulunurken sabah kurlarına bakıldığında doların 23,31 seviyelerine gelmesinde güncel rakamın 11.655 TL olması gerekiyor. Refah payı eklenmesiyle net asgari ücret için en az 12 bin TlLseviyelerinde olması bekleniyor.

Türk-İş de masaya en son aya ait açlık ve yoksulluk sınırı oluşturularak 2023 Ocak asgari ücret zammı için kırmızı çizgi belirlenerek mayıs ayı için yoksulluk sınırı 10 bin 362 TL olarak belirlendi. İşçi bölümünün çoğunluğu asgari ücret belirlemede asıl kıstasın bekar bir çalışanın aylık “yaşama maliyeti” olması gerektiğini savunuyor. Yapılan son araştırma üzerine Türk-İş bu rakamı 13.440 TL olması gerektiği açıklandı.

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