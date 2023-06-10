Asgari ücrete son dakika zammı! Dolar yükseldi, rakam fırladı: İşte yeni rakam

Son dakika bilgilerine göre, 2023 yılı için beklenen asgari ücret zam oranında artış yaşandığı bildirildi. Daha önce 2 hafta önce açıklanan 10 bin liralık rakamın üzerine hükümet yetkilileri tarafından daha yüksek bir zam miktarı üzerinde konuşulduğu belirtildi.

Asgari ücret tespit komisyonunun önümüzdeki hafta bir araya geleceği ve 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceği açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Vedat Bilgin'in, asgari ücrete 500 dolar gibi bir zam miktarı önerdiği ifade edildi. Komisyonun toplantısının ardından zam oranının Haziran ayının sonunda açıklanması beklenmektedir.

11 BİN 500 LİRA OLACAĞI KONUŞULUYOR





Dolar kurunun yükselmesi nedeniyle beklenen asgari ücret rakamı da artış gösterdi. Önceki rakam olan 10 bin lira yerine şimdi beklenen rakam 11 bin 675 TL olarak belirlendi.

Gazeteci Fatih Portakal'ın yaptığı açıklamaya göre, asgari ücretin 11 bin 500 TL olacağı iktidar tarafından konuşuluyor. Bununla birlikte, resmi açıklamanın komisyon toplantısının ardından 27 Haziran'da yapılması bekleniyor.