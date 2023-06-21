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Asgari ücretle beraber o tutar da arttı! 500 TL ek ödeme yapılacak: Bakanlık duyurdu

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Asgari ücretle beraber o tutar da arttı! 500 TL ek ödeme yapılacak: Bakanlık duyurdu
Milyonlarca çalışan ve işveren tarafından merakla beklenen asgari ücret miktarı nihayet açıklandı. Bugün itibariyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 11 bin 402 TL olduğunu duyurdu. Detaylar haberimizde...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından 2023 Temmuz itibarıyla uygulanacak asgari ücret zammını duyurdu. Bu önemli açıklama, işçiler ve çalışanlar arasında merakla beklenen konular arasındaydı.

Yapılan açıklamaya göre, yeni asgari ücret zammıyla birlikte çalışanların maddi durumlarında olumlu bir değişiklik sağlanması hedeflenmektedir. Bu zam ile birlikte çalışanlar daha adil bir ücret alacaklar ve yaşam standartlarını daha iyi bir seviyeye çıkarma imkanı bulacaklar.

Asgari ücret zammıyla birlikte isteğe bağlı sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintileri de yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme, çalışanların sosyal güvenlik haklarının korunması ve geleceklerine daha iyi bir şekilde hazırlanmaları amacıyla yapılmıştır.

İŞVERENE 500 TL DESTEK

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Detaylı bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz 6 ayda uygulanan 400 TL asgari ücret desteğinin önümüzdeki 6 ay boyunca 500 TL olarak devam edeceğini açıkladı. Bu şekilde işverenlere sunulan asgari ücret desteği miktarında bir artış sağlanmış oldu.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ise yaptığı açıklamada, işverenlere sağlanacak 500 TL asgari ücret desteği için teşekkür etti ve ülke refahı ve çalışma hayatının diğer konularına odaklanacaklarını belirtti.

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