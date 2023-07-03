Asgari ücretlilere bir müjde daha! 1 Temmuz'dan itibaren bu ücret de eklenecek

2023 yılının ikinci yarısında gerçekleşen etkileyici bir gelişme, asgari ücrette yapılan önemli bir artış oldu. Yeni düzenlemelerle birlikte, işçilere daha adil bir ücret sunulması hedeflendi. Brüt asgari ücret miktarı 13.414,50 TL olarak belirlenirken, net olarak ödenen miktar ise 11.402,32 TL olarak belirlendi. Bu, işçilerin eline daha fazla para geçmesini sağlayarak hayat standartlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Bu asgari ücret artışıyla birlikte, işverenlerin aylık maliyetleri de artmış durumda. İşverenler, her çalışan için aylık 15.762,4 TL gibi bir maliyeti göze almak durumundalar. Bu artış, işletmelerin finansal durumunu etkileyebilirken, aynı zamanda işçilere daha adil bir ücret sunulması için önemli bir adım olarak görülmektedir.

Asgari ücret artışının yanı sıra, çeşitli ödemeler ve ödeneklerde de değişiklikler gerçekleştirildi. Bu değişiklikler, çalışanların ek ödemelerden ve desteklerden daha fazla faydalanmasını sağlamayı hedefliyor. Bu şekilde, işçilerin gelir düzeyleri daha dengeli hale getirilmeye çalışılıyor.

Bu gelişmeler, işçilere umut ve motivasyon sağlamaktadır. Daha yüksek bir asgari ücret, çalışanların maddi zorluklarla mücadele etmesini kolaylaştıracak ve yaşam standartlarını iyileştirecektir. Ayrıca, çeşitli ödemelerdeki artışlar, çalışanların refahını destekleyecek ve daha adil bir gelir dağılımı sağlamaya yardımcı olacak.

1 TEMMUZ İTİBARİYLE ÖDEMELER DE DEĞİŞTİ





1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren değişiklikler arasında önemli bir nokta, işverenlere tanınan yemek muafiyeti miktarının belirlenmesidir. İşverenler, Temmuz-Aralık döneminde 105,75 Lira'lık kazançlarını yemek giderinden muaf tutabilecekler. Bu düzenleme, işverenlerin sağladığı sosyal yardımlara ilişkin asgari ücretten kesinti yapmamalarını sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Sigorta primlerinin yeniden düzenlenmesiyle birlikte, SGK ve BAĞ-KUR ödemelerinde de bazı değişiklikler meydana gelecektir. SGK için çocuk yardımı aylık 268,29 Lira'ya, aile yardımı ise aylık 1.341 Lira'ya yükseltilmiştir. Bağ-Kur primi ise alt sınır olarak 4.628 Lira olarak belirlenmiş ve tarım Bağ-Kur sigortalıları tarafından 4.628 Lira eşleştirme tutarı ödenecektir. Ayrıca, ev hizmetlerinde aylık 10 günden fazla çalışan bakıcı ve temizlikçilerden 5.030 Lira, aylık 10 günden az çalışanlardan ise 8,95 Lira sigorta primi kesilecektir.

Asgari ücret artışı, işsizlik ödeneğini etkileyecek önemli bir faktördür. Temmuz 2023'e kadar en az dört ay çalışmış olan işçiler için işsizlik ödeneği asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak belirlenmiştir. Buna göre, yeni asgari ücretle en düşük işsizlik ödeneği 5.325 Lira, en yüksek ödeneği ise 10.650 Lira olacaktır.

Asgari ücret alan çalışanlar, her hizmet yılı için brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hakkına sahiptir. Son asgari ücret artışıyla birlikte, bu tür çalışanlar için yıllık kıdem tazminatı 13.414 Lira'ya yükselmiştir.