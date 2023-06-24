Asgari ücretlilere duyuruldu! Zam ile birlikte o tutar da arttı

Ülkede çalışan milyonlarca asgari ücretlinin beklediği ara zam haberleri paylaşıldı. Yapılan zam sonrasında günlük yemek ücretleri de değişti! Peki tutarlar ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI GÜNLÜK YEMEK ÜCRETLERİ

Asgari ücret ödemelerine Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 34.04 oranında zam yapıldı. Net 11 bin 402 TL olarak belirlenen asgari ücret ödemeleri sonrasında sigorta primine bağlı tutarlar 105.75 TL olarak belirlendi. Açıklamaya göre işverenlere verilen sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten bir indirim yapılamayacağı hükmü kapsamında yemek bedellerinin de maaşlara ek olarak verilmesi bekleniyor.





Sigorta primine esas kazanç tabanları kapsamında SGK çocuk parası aylık 268.29 TL, aile ödemeleri 1.341 TL olarak belirlenecek. Alt sınır olarak Bağ Kur prim tutarı 4 bin 628 TL, tarım Bağ Kur prim tutarları 4 bin 628 TL olacak. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışan bakıcı, temizlik görevlisi gibi çalışanların sigorta primleri aylık 5 bin 30 TL, 10 günden az çalışanların 8.95 TL'den hesaplanması bekleniyor.