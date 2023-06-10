Asgari ücretlilere piyango çıktı! Şartsız 3000 TL ek ödeme yapılacak: Gece yarısı duyuruldu

Asgari ücrete ara zam konuşulurken ek ödemeler için çalışmaların olacağı bilgisi verildi. Uzun zamandır üzerinde çalışmaların yapıldığı konu çözüme kavuştu. Tüm dünya ekonomik bir kriz ile karşı karşıya kalırken Türkiye'de de büyük krizin etkileri gözlemleniyor. Yaşanan krizle beraber enflasyon oranları gün geçtikçe artış gösterirken buna bağlı olarak alım gücü azaldığı dikkatleri çekti.

ASGARİ ÜCRETLİYE 3 BİN TL DESTEK

Ekonomik kriz boy gösterirken son birkaç aydır gündemde yer alan asgari ücrete ek ödemeler konusunda sonuca varıldı. 3000 TL yakıt desteği verileceği iddiaları yer alırken artık rahat yaşam sürdürülebilmesi için ödemelerin yapılacağı müjdesi verildi.





Asgari ücretli işçiler için yapılan açıklamalarda ek ödeme 3000 TL yakıt desteği 3 ay süreyle 1000 TL olarak hesaplarda yerini alacak. Yaz aylarının gelmesiyle beraber yardım ödemeleri geri plana düşerken kış aylarında doğal gaz kullanımıyla beraber gündemde yer alması bekleniyor.