Asgari ücretten fazla maaş alanlar dikkat! Özel sektörde zam oranları belli oldu

Asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zam sonrasında, özel sektör çalışanlarının ne kadar zam alacakları merak konusu oldu. Ekonomist Muhammet Bayram, konuyla ilgili olarak yaptığı tahminde, memurlara yapılan zamın özel sektöre yansımasının mümkün olmadığını düşündüğünü ifade etti. Bayram, asgari ücret artış oranının referans değer olacağını ve bu oranın maksimum yüzde 34 seviyesinde olduğunu belirtti.





Bayram, "Asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldığı için özel sektörde de benzer bir zam beklenebilir. Ancak memur maaşlarına bir önceki dönemde yüzde 54 zam yapılırken, bu dönemde yüzde 30'luk bir zam gerçekleşti. Bu nedenle memurlara yapılan zamın özel sektöre yansıması mümkün olmayabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

Özel sektör çalışanlarına yapılacak zam miktarı resmi olarak açıklanmamıştır. Ancak işverenler ve çalışanlar arasındaki anlaşmalar doğrultusunda maaş artışı yapılabilir.