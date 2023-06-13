ATM'den para yatırıp çekenlere duyuruldu! TC kimlik numarasına göre paralar yatırılmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi insanlara yapılan ödemelerin günleri belli oldu. Peki ödemeler ne zaman yatıyor? Başvuru şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DESTEK ÖDEMELERİ TARİHLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi insanlara yapılan aile destek ödemelerinin hangi gün yatırılacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Aile destek ödemeleri ailelerin gelir durumlarına göre değişkenlik gösteriyor.





Hane içinde kişi başına düşen gelirin 450 TL ve altında olması durumunda 1250 TL; 450 TL ve 911.15 TL arasında olanlar için 1100 TL; 911.15 TL ve 1372.30 TL arasında olanlar için 950 TL; 1372.30 TL ve 1833.45 TL arasında olanlar için 850 TL ödeme yapılıyor. Aile destek ödemeleri için başvurular e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra online olarak veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılıyor. Aile destek ödemelerine başvuru yapmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, Mavi Kart sahibi olunmaması, ikametgah yerinin yurt dışı olmaması, 18 yaşından küçük olunmaması, ev içinde muhtar, noter ya da memur olarak çalışan veya yurt dışında çalışan ve yurt dışı borcu olan birinin olmaması gerekiyor.