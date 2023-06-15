Ay sonunda hesaplara 867 TL yatırılacak! Bu kişiler hemen yararlanabilir: Duyuru yapıldı

Haziran'ın sonuna kadar hesaplarınızı düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir. Ay sonunda, hesabınıza 867 TL yatırılacak ve ödemeler başlayacaktır. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerle ilgili bir açıklama yaptı ve YSK tarafından yapılacak olan ödemelerin tarihleri araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Haziran sonu için hesaplarınızı düzenli olarak bakın. Ay sonu için 867 TL ödeme yapılacak. Bu ödemeler pek çok kişi tarafından dört gözle bekleniyordu. Nihayet beklenen açıklama yapıldı. Seçimlerde görev yapan memurlar, müşahitler ne kadar ödeme alacak? Bu ödemelerde katsayılar nasıl belirleniyor.

Resmi bir duyuru yapılmadığı için, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin gerçekleştiği ve 28 Mayıs'ta ise sadece ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı bilinmektedir. Seçimlerde görev alan kişilerin ücret farkı olup olmayacağı konusunda ise henüz bir bilgi verilmemiştir. İlk turda oy sayımı ve döküm gibi işlemlerin uzun sürdüğü düşünüldüğünde, ücret farkının olup olmayacağı araştırılmaktadır. YSK tarafından resmi bir duyuru yapılmamıştır.



HAZİRAN SONUNA KADAR HESAPLARINIZI KONTROL. 867 TL ÖDEME ALACAKSINIZ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerle ilgili bir açıklama yaptı ve YSK tarafından yapılacak olan ücretlerin ödeme tarihlerinin araştırıldığı belirtildi. Ancak resmi bir duyuru henüz yapılmadı. Seçimlerde görev alan müşahitlerin ücret almayacağı bildirilirken, seçim görevlilerinin ödemelerinin Haziran ayı içinde hesaplara yatırılacağı vurgulandı. İşte ayrıntılar...





14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimleri düzenlendi ve 28 Mayıs Pazar günü yapılan seçimlerde ise sadece 2. tur Cumhurbaşkanı seçimi gerçekleştirildi. İlk turda oy sayımı ve döküm işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle seçim görevlilerinin ücretlerinin farklı olup olmayacağı araştırılıyor. YSK tarafından bu konuda resmi bir duyuru yapılmadı.

Bu seneki görevli olunan siyasi seçimlerden büyük kar çıktı. Ödemelerin 867 TL civarında olması beklenmektedir. Bu ödemeler bu orana göre yapılmaktadır. İlk ve ikinci tur görevlileri için ise iki farklı ödeme gerçekleştirilmiştir. Böylelikle acil ihtiyaçlar için mükemmel bir nakit destek olmuştur.

Müşahitlerin seçim görevi, siyasi partilerin ve bağımsız adayların İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlendi. Görev yapabilmeleri için müşahitlerin siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekmektedir. Gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan müşahitlik görevi için ücret ödenmemektedir.

Seçim görevlisi ücretleri, memur maaş katsayısı oranına göre belirlenmektedir. Genel hesaplama yöntemi, 2000 ile memur maaş katsayısı çarpımı şeklinde yapılmaktadır. Bu nedenle, yaklaşık olarak 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında bir ödeme yapılması beklenmektedir. İlk tur ve ikinci turda görev yapanlara ise iki farklı ödeme gerçekleştirilecektir.