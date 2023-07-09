Ayda 2 bin 325 TL ödeyen TOKİ'den 2+1 3+1 daire sahibi olacak! Başvuru ekranı resmen açıldı

Türkiye'nin konut sahibi olmak isteyenler tarafından yakından takip edilen kurumu TOKİ, Karaman ve Çorum illerinde yeni konut satış kampanyalarını duyurdu. TOKİ'nin uygun fiyatlarla sunacağı konutlar, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında, vatandaşlar yüzde 10 peşinat ve 180 ay vade seçeneğiyle konut sahibi olabilecekler. Başvurular ise Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler için detaylar oldukça önemli.





Çorum'da 1+1 daireler 465.174,50 TL fiyatla satışa sunulacak. Yüzde 10 peşinatla başlayacak ödeme planında aylık taksit tutarı ise 2.325,87 TL olacak. Karaman için ise henüz konut fiyatları ve taksit bilgileri paylaşılmadı.



TOKİ'nin hedefi, her vatandaşın güvenli ve uygun fiyatlı konutlara sahip olması. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ'nin bugüne kadar 1 milyon 270 bin konut ve 37 bin 760 sosyal donatı ürettiğini belirtti. Güçlü şehirler ve güvenli yarınlar için ev sahibi olmayan hiçbir vatandaşın kalmamasını amaçlayan TOKİ, dar gelirli vatandaşlar arasında da büyük bir ilgi görüyor.





TOKİ'nin konutları aynı zamanda depremlere karşı güvenilirliğini kanıtlamış durumda. Kahramanmaraş merkezli depremlerde TOKİ konutları, sağlamlığıyla dikkat çekti ve milletin takdirini kazandı. TOKİ, yatay mimariye uygun, çevre dostu ve güvenli konutlar inşa etmeye devam ederek, vatandaşları sağlam ve güvenli yuvalara kavuşturmayı sürdürecek.

Son 4 yılda toplamda 400 bin konutluk bir kampanya başlatan TOKİ'ye yaklaşık 6,9 milyon başvuru yapıldı. Bu kampanyalarla yaklaşık 5 milyon vatandaş ev sahibi oldu. TOKİ, kurulduğu 2002 yılından bu yana Türkiye'de üretilen konutların yaklaşık yüzde 13'ünü gerçekleştirerek, konut sorununa önemli bir çözüm sunmuştur.