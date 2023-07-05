Ayda 2 bin TL taksitle ev sahibi olmak hayal değil! TOKİ o illere müjdeyi verdi

2023 Haziran ve Temmuz aylarında 3 ilde uygun fiyatlı projeler başladı. Ucuz konutların başlayacağı illerin şartlarında ki farklılık ev sahiplerinin dikkatini çekti. Belirtilen iller ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgilere TOKİ'nin resmi internet sitesi ya da yerel TOKİ şubelerinde yer almaktadır.

TOKİ başvuru şartları genellikle güncel başvurularla belli olurken TC vatandaşı olma şartına bakılıyor. Konut sahibi olmayan ya da adına kayıtlı evi olmayanlar başvuruda bulunabilirken gelir sınırının altında olunması gerekir. TOKİ tarafından açıklanan projeler genelinde alt gelir gruplarının ihtiyaçlarının karşılanma amacıyla işlemler tamamlandı. TOKİ, resmi kanallarından ya da yetkililerinden güncel bilgilerin ulaşılması için proje detayları yayınlandı.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

-TC vatandaşı olmak

-Başvuru yapılan illerde 1 yıldır ikamet ediyor olmak

-TOKİ'den konut almamış olmak

-25 yaşını tamamlamış olmak

-Eşi vefat durumunda yaş şartında farklılıklar yapılır.

-Tapu da başvuru yapacak kişinin adına tapu bulunmaması.

-Aylık hane halkı gelirinin en fazla 21 bin TL olması.





ÖDEME DETAYLARI

Konut sahibi olmak için yapılacak olan ödemeler için peşinat bedeli ödenirken geri kalan tutar ise vade seçenekleri üzerinden taksitlendirilir. Taksit ödemeleri her ay bir kere gerçekleşir. Ocak ve Temuz aylarında olacak şekilde yılda iki kez ödeme imkanı sunuluyor.

TOKİ'nin resmi web sayfası olan www.toki.gov.tr üzerinde duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatif ödeme koşulları da bilgiler site içerisinde yer almaz.